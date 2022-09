Réactions aux dérapages sur l’immigration

« C’est ma maison »

L’immigration monopolise la campagne électorale et provoque des dérapages depuis quatre semaines : un premier ministre qui affirme qu’accueillir plus de 50 000 immigrants, ce serait « un peu suicidaire », des tweets anti-islam de péquistes, un mur à la frontière de conservateurs et des faussetés colportées par un ministre de l’Immigration… Comment les immigrants perçoivent-ils cette campagne électorale ? Pas très bien, selon les témoignages recueillis par La Presse.