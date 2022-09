Gabriel Nadeau-Dubois affirme qu’il n’entendait pas clairement la musique qui jouait lorsque l’influenceuse Emna Achour lui a demandé de filmer, avec Manon Massé, une vidéo TikTok. La chanson en filigrane, Hit You With The Blick, contient des paroles violentes et misogynes.

Hugo Pilon-Larose La Presse

« Ce n’est pas une vidéo qui a été produite par Québec solidaire. Si on avait fait une vidéo à Québec solidaire, on n’aurait pas choisi une chanson comme ça. Dans une campagne électorale en 2022, on rencontre plein de monde. Les gens nous demandent de faire un TikTok avec eux. Souvent, on ne sait même pas c’est quoi la musique qu’ils vont mettre après », a défendu vendredi M. Nadeau-Dubois, précisant du même souffle qu’il ne tentait pas pour autant de minimiser les paroles de la chanson.

La chroniqueuse Sophie Durocher du Journal de Montréal a également traduit dans un article publié vendredi les paroles de la chanson.

« Suce ma q… Secoue ce c.., t’es sur ce c… secoue ce c… t’es comme une p… », « Elle a ce petit c…, il rebondit comme un tambourin/J’ai mis ma semence en elle, son c… est comme une nectarine », « Viens ici, allez bébé, fais disparaître cette putain de bi… Suce la i… dans la voiture pendant que je conduis », « J’ai dit à cette salope de taper sur son c… », a-t-elle énuméré.

M. Nadeau-Dubois a martelé que son parti n’avait pas choisi la musique. « À une certaine époque, les politiciens se faisaient demander des photos. Après ça, c’était des selfies. Aujourd’hui, les politiciens se font souvent demander des TikTok. Les gens nous approchent et disent : j’aimerais faire un TikTok avec toi », a-t-il expliqué.

« On essaie d’être le plus vigilant possible. C’est la réalité des campagnes en 2022. Il faut s’y adapter. Nous, quand on choisit des chansons pour les contenus médias sociaux que nous on produit, on fait attention à ce genre de choses-là », a-t-il ajouté.

En enregistrant la vidéo, M. Nadeau-Dubois n’entendait pas clairement les paroles, a-t-il justifié. « Je ne veux pas minimiser les paroles elles-mêmes. Quand je les ai entendues, bien sûr qu’elles m’ont dérangées. Mais ce n’est pas du contenu qui est produit par Québec solidaire. C’est une nuance qui est significative », a-t-il dit. Ce dernier ne demande toutefois pas à l’influenceuse de retirer la vidéo de son compte.

« C’est un choix qui lui appartient. Je ne vais pas microgérer les comptes TikTok de chaque personne que je rencontre. Elle nous a d’ailleurs dit qu’elle était désolée. […] Ce n’est pas ce qu’elle souhaitait. Elle-même, c’est une influenceuse féministe. Elle nous a dit qu’elle-même n’avait pas pleinement conscience des paroles de cette chanson-là », a-t-il dit.

« Les choses vont vite à l’ère des réseaux sociaux. Je pense que c’est une histoire qui nous rappelle qu’il faut faire preuve d’une certaine prudence », a conclu M. Nadeau-Dubois.