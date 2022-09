À trois jours du scrutin, Dominique Anglade se dit « convaincue » de faire des gains à l’extérieur de Montréal au 3 octobre. Malgré des sondages qui lui sont défavorables depuis le début de la campagne, la leader libérale promet de provoquer « la surprise » aux élections.

Fanny Lévesque La Presse

« Convaincue », a lancé du tac au tac Dominique Anglade en réponse à la question à savoir si elle réussirait à remporter des comtés en dehors de Montréal. « Je rejette complètement votre prémisse, complètement. Ce que j’ai à vous dire, c’est qu’au 3 octobre, il va y avoir bien des surprises, et vous serez le premier surpris », a-t-elle répondu à un journaliste, vendredi.

Elle refuse néanmoins de dire à quel endroit elle entrevoit cette percée possible. Pressée de questions, Mme Anglade a déclaré que les comtés de Huntington, Orford et Soulanges, trois circonscriptions visitées cette semaine, sont « d’excellents comtés pour le Parti libéral ».

Dominique Anglade a par ailleurs réitéré qu’elle resterait en poste au 3 octobre, peu importe le résultat obtenu par sa formation politique. « Je serai la cheffe le 4, 5, 6… pour les quatre prochaines années », a-t-elle lancé dans une réponse en anglais.

Le sondage Léger, publié il y a trois jours dans les journaux de Québecor, fait état d’une lutte à quatre pour occuper le rôle d’opposition officielle. Pour une première fois, c’est Québec solidaire qui prend la deuxième place avec 17 % dans les intentions de vote. Dominique Anglade reste stable par rapport au dernier coup de sonde avec 16 %, suivi du Parti conservateur du Québec et du Parti québécois qui sont à égalité à 15 %.

L’aiguille ne bouge pas en la faveur de la cheffe libérale depuis le début de la campagne. Selon le site de projections Qc125, plusieurs châteaux forts du Parti libéral du Québec sont menacés, comme Saint-Henri–Sainte-Anne, Verdun, Laporte et Maurice-Richard. Les voyants sont au jaune dans les circonscriptions hors Montréal, comme Hull et Laval-des-Rapides et La Pinière.

Dominique Anglade fait d’ailleurs campagne dans Laporte et La Pinière — une deuxième fois en deux jours-vendredi. Or, la leader libérale se défend de mener une campagne à la défensive. Elle s’envole samedi pour les Îles-de-la-Madeleine et Kuujjuaq (Ungava).