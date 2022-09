La première journée du vote par anticipation a été particulièrement populaire au Québec dimanche. Pas moins de 12,57 % des électeurs ont alors déposé leur bulletin dans l’urne.

Vincent Larin La Presse

Ces chiffres ont été rendus publics par Élections Québec lundi. Lors des dernières élections générales au Québec, en 2018, ce taux s’élevait à 7,23 % au même moment de la campagne.

À noter, ces chiffres n’incluent pas le taux de participation de la deuxième journée de vote par anticipation qui avait lieu lundi. En 2018, 17,93 % des électeurs avaient voté par anticipation en comptant ces deux journées ainsi que les votes enregistrés sur les campus et dans les bureaux des directeurs de scrutin dans chaque circonscription.

Pour ceux qui ne pourront voter le jour du scrutin, le 3 octobre, mais qui souhaitent tout de même se prévaloir de leur droit d’ici là, il est possible de voter directement dans les bureaux des directeurs de scrutin de chaque circonscription. Ceux-ci seront ouverts mardi et mercredi, de 9 h 30 à 20 h, et jeudi, de 9 h 30 à 14 h.

Plus populaire encore à Québec

Comme à l’habitude, cette année, les circonscriptions où le vote par anticipation a été le plus important lors de cette première journée sont presque toutes situées dans la région de la Capitale-Nationale, soit Louis-Hébert (22,17 %), Lévis (19,58 %), Charlesbourg (18,68 %), Chauveau (17,96 %) et Vanier–Les Rivières (17,33 %).

En queue de peloton, on retrouve la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, pour les raisons que l’on connaît, celle d’Ungava, dans le Nord-du-Québec, et plusieurs circonscriptions de l’ouest de Montréal, dont D’Arcy-McGee (6,89 %), Jeanne-Mance–Viger (7,82 %) et Saint-Laurent (7,86 %).

Dans un geste rarissime, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a voté par anticipation dimanche, dans sa circonscription de L’Assomption.

Il s’agit du seul chef à avoir procédé ainsi alors qu’en temps normal, les leaders des formations politiques exercent leur droit de vote le jour du scrutin, une occasion pour eux d’inciter les électeurs à se rendre aux urnes en se prêtant eux-mêmes à l’exercice devant les caméras.

Le taux de participation au vote par anticipation a augmenté au fil des élections, mais n’a jamais franchi le seuil des 20 %. Il a atteint 17,9 % en 2018 – contre 11,8 % 10 ans plus tôt.