(Laval) À une semaine du scrutin, le chef du Parti conservateur (PCQ) a dressé une liste de dix promesses non tenues par la Coalition avenir Québec (CAQ) pour tenter de lui ravir des votes. Éric Duhaime a accusé François Legault d’avoir clignoté à droite durant la campagne électorale de 2018 pour ensuite mettre le cap à gauche.

Mylène Crête La Presse

« La seule alternative de centre droit au Québec qui s’impose de plus en plus tous les jours, c’est évidemment le Parti conservateur du Québec », a-t-il déclaré en conférence de presse. Il était entouré de six candidats qui se présentent dans des circonscriptions de Laval et de Montréal.

Ajout du privé en santé, construction du troisième lien, approbation du projet de GNL Québec, réforme du mode de scrutin et registre des prédateurs sexuels… La liste des doléances des conservateurs à l’endroit de la CAQ est longue.

« C’est ça, les promesses bleu poudre de la CAQ », a résumé Éric Duhaime.

Et la pandémie n’est pas une excuse valable pour tous les cas de figure, selon lui.

Le chef conservateur a fait valoir que certaines promesses, comme le troisième lien, le projet de GNL Québec, la réforme du mode de scrutin et le registre des prédateurs sexuels, ont été abandonnées avant les bouleversements causés par la COVID-19.

Il a ajouté que contrairement à la CAQ, les conservateurs tiendraient l’ensemble de leurs promesses. « Notre plateforme, c’est un contrat », a-t-il soutenu.

« Volonté de changement »

La forte participation des électeurs de la région de Québec à la première journée du vote par anticipation l’encourage. Dans la circonscription de Chauveau, il était de 17,96 % lundi, soit au-delà de la moyenne de 12,57 %. « C’est un excellent signal, a-t-il commenté. Normalement, quand il y a une volonté de changement, le taux de participation augmente. »

Éric Duhaime a tenu sa conférence de presse dans un hôtel de Laval, au lendemain de son passage à l’émission Tout le monde en parle. Il a ensuite pris la route vers Québec, où il fera campagne mardi. Le chef conservateur a fait un arrêt à Victoriaville pour encourager les bénévoles et contacter quelques électeurs conservateurs au local de campagne de Tarek Henoud, son candidat dans la circonscription d’Arthabaska. Il a fait de même à Lévis en fin d’après-midi au bureau de circonscription de sa candidate Karine Laflamme durant cette deuxième journée de vote par anticipation.

Le reste de la semaine, il entend concentrer ses efforts là où son parti est le plus populaire, soit dans les circonscriptions de la grande région de Québec de même que dans Bellechasse, Lotbinière-Frontenac et Portneuf. Les projections électorales du site Qc125 donnent le PCQ deuxième dans tous ces secteurs.