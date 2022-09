(Montréal) La candidate de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Camille-Laurin (anciennement Bourget), Marie-Eve Rancourt, a été filmée par la caméra de sécurité d’une maison alors qu’elle subtilisait d’une boîte aux lettres un pamphlet du Parti québécois (PQ) pour le remplacer par le sien.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Mme Rancourt, qui est avocate et titulaire d’une maîtrise en droit international et politique internationale, a présenté ses excuses lundi sur son compte Twitter. Le candidat du PQ qui se présente dans sa circonscription est le chef de la formation politique, Paul St-Pierre Plamondon. Ce dernier est aux Îles-de-la-Madeleine lundi. Au moment de publier, il n’avait pas encore réagi.

« Cela n’aurait jamais dû arriver. Tous les candidats ont leur place dans cette course et je m’engage à finir ce sprint électoral dans le respect et les règles de l’art », a dit Mme Rancourt.

Le chef parlementaire sortant de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, fera pour sa part une mêlée de presse lundi après-midi à Montréal.