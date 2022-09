Legault est paternaliste et divise sur l’environnement, dénoncent le PQ et QS

(Joliette et Rimouski) Le chef caquiste François Legault est paternaliste et divise les Québécois en affirmant qu’il est « malheureux » que les jeunes se soucient autant de l’environnement, dénoncent Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon.