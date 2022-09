« Faire davantage confiance aux gens, en leur jugement, des fois c’est plus sécuritaire que de faire confiance au gouvernement », a affirmé le chef conservateur, Éric Duhaime.

Duhaime veut hausser la limite de vitesse des véhicules tout-terrain et des motoneiges

(La Tuque) À l’instar des automobiles sur les autoroutes, les véhicules tout-terrain (VTT) et les motoneiges devraient pouvoir rouler 20 km/h de plus dans les pistes du Québec, selon Éric Duhaime. Cette proposition porterait la vitesse maximale d’un VTT à 70 km/h et d’une motoneige à 90 km/h.

Mylène Crête La Presse

Le chef du Parti conservateur du Québec veut éliminer la réglementation superflue ou incohérente dans la Loi sur les véhicules hors route. Il en a fait l’annonce dimanche après-midi à La Tuque, entouré de ses candidats en Mauricie et au Centre-du-Québec, avant d’aller faire un tour de VTT.

« Faire davantage confiance aux gens, en leur jugement, des fois c’est plus sécuritaire que de faire confiance au gouvernement », a-t-il affirmé. M. Duhaime propose la tenue d’une commission parlementaire pour étudier cette question et « s’aligner avec la pratique sur le terrain » lorsque ça « ne nuit pas à la sécurité ».

Il voudrait permettre à ce type de véhicules de traverser « les routes à numéro » aux endroits non balisés, moduler la vitesse en fonction des conditions dans les sentiers et permettre des remorques qui dépassent la longueur réglementaire de 1,5 mètre.

L’immatriculation et l’assurance pour les motocyclettes de même que l’homologation des nouveaux types de véhicules électriques, comme les trottinettes, en feraient aussi partie. « Chaque ville adopte sa propre réglementation, ça crée un fouillis total », a-t-il fait valoir. Le chef conservateur a précisé que le gouvernement québécois pourrait leur émettre des recommandations sans décider pour elles.