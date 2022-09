(Québec) À la suite d’une rencontre avec le maire de Québec Bruno Marchand, qui attend toujours des études avant de se prononcer sur le troisième lien, François Legault affirme qu’il « va de l’avant » de toute façon avec son tunnel Québec-Lévis.

Tommy Chouinard La Presse

Le chef caquiste a repris sa campagne électorale samedi après-midi après l’avoir suspendue quelques heures en raison de la tempête Fiona. Il s’est rendu à l’hôtel de ville de Québec pour rencontrer Bruno Marchand.

Le maire avait déclaré plus tôt cette semaine qu’il refusait de suivre M. Legault aveuglément avec son projet « en faisant le petit train et en chantant Locomotion ».

« Je vais m’y opposer si on me l’impose sans être capable de me présenter les faits et la science derrière », ajoutait-il, alors que M. Legault refusait de rendre publique toute étude sur le troisième lien et s’engageait à présenter une étude d’opportunité sur son projet de tunnel à quatre voies seulement au début de l’an prochain.

Bruno Marchand ne s’est pas entretenu avec les journalistes qui couvrent la campagne de M. Legault. Ce dernier a tenu un point de presse dans un local de l’hôtel de ville. « M. Marchand, comme il l’a déjà dit, attend les études, mais nous, on reste convaincus qu’on a besoin d’un tunnel centre-ville à centre-ville entre Lévis et Québec qui va aider entre autres à faire la promotion du transport collectif », a-t-il affirmé.

A-t-il besoin de l’appui du maire de Québec pour aller de l’avant ? « Je suis convaincu qu’on va avoir l’appui du maire une fois que les études vont être déposées », a-t-il répondu. Mais est-ce envisageable d’aller de l’avant sans l’appui du maire ? lui a-t-on demandé. « Je ne réponds pas et personne ne devrait répondre à des questions hypothétiques. Moi, je suis convaincu qu’on va s’entendre avec le maire. »

Il a été plus affirmatif par la suite sur ses intentions. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si le fait que l’étape d’avant-projet est en cours « signifie que de toute façon, quoi qu’il advienne, [son] projet va se faire », il a répondu : « Je suis surpris que vous soyez surpris. On a dit qu’on allait de l’avant. »

Radio-Canada a révélé vendredi que le gouvernement Legault a déjà lancé l’étape d’avant-projet avec la conclusion d’un contrat d’une valeur de 31 millions de dollars qui vise notamment « la conception d’infrastructures de transport routier incluant des tunnels, des structures et des ouvrages d’art ».

L’avant-projet est l’étape qui suit l’étude d’opportunité, selon le Guide de préparation des projets du ministère des Transports du Québec. Or, dans le cas du tunnel Québec-Lévis, le gouvernement caquiste a entamé cette phase sans avoir d’étude d’opportunité — étude qui avait été commencée sous les libéraux en 2018 et qui, selon M. Legault, doit être mise à jour en raison de la nouvelle mouture de son projet de troisième lien présenté en avril.

« Pour moi, c’est très clair », a expliqué M. Legault, rappelant que des forages sont en cours dans le fleuve en prévision de son projet. « On va de l’avant pour un tunnel à quatre voies. » François Legault chiffre son projet à 6,5 milliards, un « maximum », selon lui.