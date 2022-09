(Longueuil) Le « budget de l’an un » préparé par le Parti québécois pour démontrer la faisabilité économique de l’indépendance du Québec est retardé en raison de l’inflation, a expliqué Paul St-Pierre Plamondon, qui s’était pourtant engagé à le rendre public avant les débats des chefs.

Charles Lecavalier La Presse

« On travaille sur certains ajustements liés à l’inflation. Le budget de l’an 1 est fait depuis longtemps, sur la base des chiffres d’il y a un an et demi. […] Les données ont substantiellement évolué en raison de l’inflation, évolué au point où il y a plusieurs milliards de dollars de différence maintenant », a expliqué le chef péquiste durant une mêlée de presse samedi matin. Il estime cet écart à près de 10 milliards.

En début de campagne électorale, il a pourtant affirmé à la table éditoriale du Devoir que cette étude serait publiée avant le premier débat des chefs. « Je pense que les gens vont lire ça avec beaucoup d’intérêt. Y compris [François] Legault », avait-il dit. Le quotidien montréalais a également souligné que la diffusion de l’étude était initialement prévue pour la fête nationale, le 24 juin, et qu’elle était approuvée par des experts.

Pourquoi s’est-il avancé à ce moment, alors qu’il savait déjà très bien à ce moment que l’inflation avait modifiée le portrait des finances publiques de Québec et Ottawa ? « Ça nous a pris un an, faire les calculs. On va le plus vite qu’on peut pour ajuster le calcul », a-t-il expliqué aux journalistes. « On travaille le plus vite qu’on peut sur cet ajustement, mais il doit être fait. Vous connaissez l’exercice. Si on est plusieurs milliards à côté de la réalité, notre exercice qui est pourtant rigoureux va perdre en crédibilité », a dit le chef péquiste.

Le PQ premier dans le financement

M. St-Pierre Plamondon a dû prendre congé de la campagne électorale vendredi en raison d’une « grippe musculaire ». Il attend toujours le résultat d’un test PCR pour écarter la possibilité qu’il soit atteint de la COVID-19 avant de reprendre ses activités publiques.

Il ne croit pas que cette absence aura un impact sur les résultats électoraux du Parti québécois. Depuis les deux débats des chefs, le PQ a le « momentum », croit M. St-Pierre Plamondon. Il fait remarquer que selon les plus récentes données du Directeur général des élections du Québec, son parti est premier dans le financement et dans le nombre de donateurs. Il a coiffé au poteau la Coalition avenir Québec, qui dominait pourtant largement au déclenchement des élections.

Il s’agit selon lui d’un signe selon lui que « la croissance continue ».