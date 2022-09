(Laval) Non seulement Éric Duhaime s’est « disqualifié » comme chef de parti en jouant le rôle d’« agitateur » depuis deux ans, il se comporte comme Donald Trump en niant « la réalité et les chiffres », accuse François Legault. Le chef du Parti conservateur y voit un geste désespéré à une dizaine de jours du vote.

Après avoir surtout lancé des attaques sur sa gauche en ciblant Gabriel Nadeau-Dubois au dernier débat des chefs jeudi soir, le chef caquiste a tourné ses canons sur sa droite vendredi pour s’en prendre à son adversaire conservateur. Il a été piqué par une entrevue accordée par Éric Duhaime au 98,5 FM au cours de laquelle il a réitéré qu’il aurait laissé la Santé publique faire ses recommandations au sujet de la COVID-19, mais que les citoyens auraient été libres de choisir s’ils les suivent.

« Éric Duhaime s’est disqualifié en refusant d’appuyer les mesures pour sauver nos aînés, sauver des vies », a-t-il lancé devant quelques dizaines de militants réunis dans un local électoral de Laval. « Le peuple québécois est un peuple solidaire. Je comprends que ça a été dur pour beaucoup de monde. Je comprends même que des gens soient fâchés, mais qu’un leader soit à ce point irresponsable devant une crise comme ça, pour moi, ça le disqualifie complètement. »

Pour lui, Éric Duhaime n’a pas sa place comme chef de parti. François Legault en vient à le comparer à Donald Trump – sans toutefois nommer l’ancien président américain.

M. Duhaime s’est disqualifié « du poste de premier ministre parce qu’un premier ministre doit être responsable. Et je dirais qu’il est disqualifié du poste de chef de parti. Je comprends que les gens dans la population soient tannés des mesures, mais qu’un leader ne soit pas responsable et vienne encourager les gens à ne pas suivre les mesures, alors que c’est clair qu’il y a eu moins de surmortalité au Québec… Il nie même, il me fait penser à quelqu’un au sud, il nie la réalité, nie les chiffres., L’Institut [de la statistique] du Québec pour Éric Duhaime, c’est un complot. »

Selon lui, le chef conservateur « est assez intelligent pour voir comme nous autres que les chiffres de surmortalité sont clairs : il y a eu moins de décès au Québec parce qu’on a eu plus de mesures. Il le sait. Ce qu’il veut, c’est aller chercher des votes en profitant de la souffrance de certaines personnes ».

« Ça sent un peu la panique »

Éric Duhaime a répondu par l’attaque aux critiques de son adversaire. « Ça sent un peu la panique, a-t-il rétorqué à sa sortie d’une rencontre avec la mairesse de Montréal Valérie Plante. Je ne vois pas tout d’un coup pourquoi je me serais disqualifié. » Pour lui, le chef de la Coalition avenir Québec voit dans le Parti conservateur « un adversaire plus sérieux qu’il l’avait d’abord estimé ».

Il a ensuite rappelé que M. Legault avait d’abord tenu ces propos la veille, alors que la question de la santé mentale était abordée lors du débat de chefs de Radio-Canada. « Lui-même m’a attaqué hier, rappelez-vous, a-t-il insisté. On parlait d’un sujet très sérieux, on parlait de la santé mentale des enfants. »

L’ex-animateur de radio, polémiste, se considère-t-il comme un agitateur ? « Absolument pas ! Pourquoi je serais un agitateur ?, a-t-il répondu à la question d’une journaliste. Parce que je ne pense pas comme M. Legault ? »

Il a reconnu aimer « enflammer ses troupes ». « Je le fais et je vais le faire encore ce soir à Lévis. Croyez-moi, ce sera un excellent discours », a-t-il affirmé. Le dernier grand rassemblement de la campagne des conservateurs est prévu en soirée au Centre des congrès de Lévis. Environ 1000 personnes sont attendues.

M. Duhaime considère comme « boîteuse » la comparaison avec Donald Trump et n’a pas manqué de rappeler que M. Legault lui-même s’était comparé à l’ex-président américain en 2016. « Il essaie de diaboliser les gens qui ne pensent pas comme lui, a-t-il déploré. Encore une fois, ça démontre son manque de respect pour ses adversaires. »

Peu d’allusions au PLQ

François Legault a à peine fait allusion au Parti libéral lors de son passage à Laval – où les libéraux ont remporté cinq des six circonscriptions en 2018. « Pour l’instant, c’est dur pour le Parti libéral », a expliqué M. Legault tout en disant qu’il ne tient « rien pour acquis ».

La CAQ n’avait remporté que Sainte-Rose à Laval. Elle menace cette fois des circonscriptions libérales comme Laval-des-Rapides, où M. Legault se trouvait vendredi avant-midi. Le député sortant Saul Polo avait obtenu une courte majorité de 271 voix il y a quatre ans. La candidate caquiste est Céline Haytayan, responsable des affaires internationales de la multinationale Ubisoft.

François Legault et Éric Duhaime seront présents au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à Montréal.

Le chef caquiste met le cap sur Québec par la suite. Il fera un bain de foule dans un centre commercial situé dans la circonscription de Jean-Lesage, détenue par Québec solidaire. L’enseignante à la retraite Christiane Gamache tente à nouveau sa chance.