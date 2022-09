(Gatineau) La tempête Fiona qui s’abat sur les Îles-de-la-Madeleine provoque aussi des remous dans la campagne électorale. Tous les chefs ont suspendu leurs activités de la matinée, à l’exception de la leader Dominique Anglade qui prend un bain de foule à Gatineau. Le premier ministre sortant François Legault fera le point sur la situation autour de midi, dans les locaux du Centre des opérations gouvernementales à Québec.

François Legault a annoncé vendredi soir qu’il suspendait sa campagne jusqu’à nouvel ordre en attendant le passage de la tempête Fiona. Après sa conférence de presse vers midi, il remettra son chapeau de chef de la Coalition avenir Québec et reprendra sa tournée. Il rencontrera en après-midi le maire de Québec, Bruno Marchand. Les journalistes qui couvrent sa campagne ont été avisés que la caravane partira en direction de Montréal plus tard après-midi.

Le chef caquiste devait participer samedi au plus gros rassemblement militant de sa campagne à Terrebonne, où l’on attendait plus d’un millier de militants. L’évènement a été annulé, une décision qui tenait toujours samedi matin.

Dans le cadre de sa campagne, François Legault a prévu se rendre aux Îles-de-la-Madeleine lundi, une escale prévue de longue date.

« J’aurai l’occasion d’aller voir la situation après le passage de l’ouragan », disait-il vendredi lors d’une mêlée de presse à Laval.

La caravane de Québec solidaire a aussi annulé une annonce qui devait avoir lieu ce matin. L’agenda pour l’après-midi n’est pas encore confirmé. De son côté, le chef conservateur également renoncé à tenir une annonce ce matin, mais fera campagne cet après-midi.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est malade depuis vendredi. Il doit cependant tenir une mêlée de presse à l’extérieur, possiblement pour faire le point sur son état de santé. Ce dernier souffre de symptômes grippaux. Les tests de dépistage rapide indiquent un résultat négatif à la COVID-19.

Dominique Anglade est la seule à ne pas avoir annulé ses activités alors qu’elle est arrivée vendredi en soirée à Gatineau. Reste que cette dernière n’avait pas d’annonces au programme, contrairement à ses adversaires.

« On n’avait pas d’annonces prévues alors on continue de rencontrer des gens », a-t-elle déclaré lors d’une courte mêlée de presse, samedi. « Je pense qu’on est très sensible à ce qui se passe, c’est pour ça qu’on est en contact constant avec ce qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine », a-t-elle défendu. Mme Anglade a discuté vendredi avec son candidat Gil Thériault et ce matin avec l’ex-député libéral, Germain Chevarie.

« C’est une grosse tempête, c’est une grosse tempête avec des conséquences réelles, des routes qui vont devoir être refaites, des routes impraticables, des maisons qui se sont effondrées, donc, il y a vraiment des conséquences à ça », a-t-elle rapporté.

Ce n’est pas la première fois que les Madelinots sont victimes de ça, mais ça parle de tout l’enjeu de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques. C’est de ça qu’on parle, d’en faire un enjeu du 21e siècle. Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Dominique Anglade doit prendre un bain de foule au Festival Joie de vivre de l’Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais, à Gatineau, avant de participer à une table éditoriale avec le quotidien Le Droit. Elle sera à Lachute en après-midi.