« Clic École »

Legault veut remplacer les portails numériques scolaires

(Orford) Les portails numériques des écoles sont trop « compliqués » pour les parents, en plus de ne pas être disponibles partout, estime François Legault. Il veut les remplacer et implanter partout, au public et au privé, une solution unique, « Clic École », un clin d’œil à « Clic Santé » instauré pendant la pandémie.