(Lac-Mégantic) François Legault s’avance sur la composition d’un prochain conseil des ministres : il soutient que Christian Dubé demeurerait à la tête de la Santé, tout en refusant de donner la même garantie à Jean-François Roberge à l’Éducation.

Tommy Chouinard La Presse

Il parle d’Éric Girard aux Finances, de Sonia LeBel au Trésor et de Pierre Fitzgibbon à l’Économie comme d’un « dream team ». Il n’exclut pas d’avoir deux ministres sur la Rive-Sud de Québec, alors qu’il a recruté Bernard Drainville et Martine Biron comme candidats.

Une conférence de presse à Lac-Mégantic sur une promesse de 1,5 milliard en infrastructures sportives a pris une étrange tournure mardi, alors que le chef caquiste a voulu aborder lui-même un tout autre sujet. Il a présenté sa « question de l’urne », la même que celle choisie par la cheffe libérale Dominique Anglade le jour du déclenchement de la campagne : l’économie.

« Avec l’inflation, avec l’incertitude économique mondiale, avec les taux d’intérêt qui n’arrêtent pas d’augmenter, je pense que la question de l’urne est autour de l’économie. Qui est capable d’aider les Québécois et remettre de l’argent dans leur portefeuille ? » a-t-il affirmé, rappelant ses promesses de chèque et de baisse d’impôt.

Puis, il a fait valoir son « trio économique » qui ne trouve pas d’égal dans les autres partis selon lui : « Éric Girard aux Finances, Sonia Lebel comme présidente du Conseil du trésor et Pierre Fitzgibbon comme ministre de l’Économie, je pense que c’est un peu un dream team », a-t-il dit. Tenter de trouver qui, dans chacune des autres formations politiques, serait titulaire de ces fonctions, « ça donne des frissons dans le dos » selon lui.

Après avoir déjà dit que « seul » Christian Dubé peut réorganiser le réseau de la santé, François Legault a garanti qu’il conserverait son poste. « C’est sûrement le plus compétent, ok. Je ne serais pas trop inquiet à la place de Christian ». Il a également soulevé qu’« on va avoir peut-être un trio » à la Santé, comme ce fut le cas dans les quatre dernières années.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François Legautl et Chrsitian Dubé lors d'une annonce en santé, le 3 septembre.

Et à l’Éducation ? « Il y a l’embarras du choix, il y en a beaucoup. Il y a l’équipe qu’on a avec Isabelle [Charest], Jean-François [Roberge], et d’autres se sont ajoutés. On a beaucoup d’anciens directeurs d’école, enseignants, on a une présidente de syndicat d’enseignants. On en a beaucoup. La difficulté, c’est de choisir », a-t-il affirmé.

Questionné pour savoir si Jean-François Roberge doit s’inquiéter, il a répondu qu’« il n’y a personne qui a une job garantie à la CAQ ». Il venait pourtant de garantir un poste à Christian Dubé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre sortant de l'Éducation, Jean-François Roberge

« Ce sera à partir du 4 octobre que je vais regarder ce qui est la meilleure formation, mais ce ne sera pas un exercice facile », a-t-il ajouté.

Parmi ses « considérations » pour la formation d’un conseil des ministres, il y a la parité homme-femme, mais aussi la représentation régionale. Il a mentionné qu’« on ne peut pas exclure » que la Rive-Sud de Québec compte deux ministres. Bernard Drainville et Martine Biron sont ses candidats dans ce secteur.