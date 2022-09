Encore des embûches au PLQ

« Regardez-moi aller », lance Anglade

(Shawinigan et Trois-Rivières) Malgré le désistement d’un autre candidat libéral, Dominique Anglade ne jette pas l’éponge : « Regardez-moi aller », a-t-elle lancé dimanche, un clin d’œil assumé au controversé « Just watch me » de l’ex-premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau.