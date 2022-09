(Québec) « Qui a demandé que soit retiré du site web une étude du ministère des Transports sur le troisième lien qui a été faite en 2018 ? », a demandé le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime lundi. Il a déposé en mains propres deux demandes d’accès à l’information aux bureaux du ministère pour obtenir d’urgence toutes les études sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, et sur la sécurité du pont Pierre-Laporte.

Mylène Crête La Presse

« Le gouvernement Legault a politisé de toute évidence le ministère des Transports ces dernières semaines, et il faut que ça cesse », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une « étude d’opportunité » évoquant cinq scénarios de pont ou de tunnel entre la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent avait récemment disparu du site web du ministère des Transports du Québec (MTQ), comme l’avait rapporté La Presse il y a quelques jours, pour réapparaître le lendemain. Cette analyse avait été réalisée sous les libéraux au coût de 8,4 millions par les firmes Stantec, Tetra Tech et Hatch en 2018.

Au moins sept contrats d’études externes, dont le coût s’élève à 28 millions, ont été accordés par le MTQ dans le dossier du troisième lien. Six des sept études ont été commandées pendant le mandat de la Coalition avenir Québec.

Toutefois, le chef caquiste et premier ministre sortant, François Legault, a admis vendredi qu’aucune étude n’avait été effectuée pour son projet de tunnel autoroutier à quatre voies entre Québec et Lévis. Des analyses sont en cours et seront prêtes dans la prochaine année, selon lui.

« S’il voulait tuer le troisième lien, il ferait exactement ce qu’il est en train de faire, a réagi Éric Duhaime. C’est complètement irresponsable. Les gens se rendent compte que pendant quatre ans, c’était du bluff. »

Il s’en est pris ensuite au ministre Éric Caire, qui sollicite un nouveau mandat dans La Peltrie. M. Caire s’était dit prêt à démissionner en 2018 si la construction du troisième lien ne débutait pas dans un premier mandat de la CAQ. Il avait fait cette déclaration dans une entrevue à la station de radio FM93.

Les conservateurs espèrent pouvoir le déloger. Éric Duhaime doit d’ailleurs tenir un rassemblement partisan dans un restaurant de cette circonscription en soirée.

Le chef conservateur a répété à plusieurs reprises au cours des derniers jours que les citoyens devraient pouvoir voir les études avant de voter le 3 octobre. Il a donné un délai de sept jours au MTQ pour lui fournir ces documents. Il veut également obtenir les documents entourant la fermeture de deux voies sur le pont Pierre-Laporte qui avait été envisagée par le MTQ, mais qui n’a pas été retenue.

Le délai prévu par la Loi d’accès aux documents des organismes publics est de 20 jours maximum, mais le ministère peut demander un délai supplémentaire, si bien que la réponse à une demande peut parfois prendre des mois.

Éric Duhaime fait campagne dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches sur la construction d’un pont pour relier les deux rives à l’est de la Capitale-Nationale. Il propose l’ajout d’un pont avec une autoroute qui traverserait l’île d’Orléans. Son projet coûterait entre 3 et 5 milliards de dollars au lieu des 6,5 milliards prévus pour le projet de tunnel formé de deux tubes distincts qui est proposé par la CAQ.