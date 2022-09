(Longueuil) S’il est réélu, François Legault compte créer 20 nouvelles chaires de recherche en études québécoises, au coût de 40 millions de dollars, afin de renverser ce qu’il considère comme un désintérêt des universités pour le sujet.

Tommy Chouinard La Presse

C’est dans le but de « mieux connaître, de promouvoir et de défendre les particularités de l’approche québécoise », en matière de langue, de culture, de développement économique et social entre autres.

Le chef caquiste en fait l’annonce lundi à la bibliothèque Georges-Dor de Longueuil, dans Marie-Victorin — circonscription remportée par son parti à l’occasion d’une élection partielle.

Les caquistes observent un déclin de ce champ de recherche dans les universités québécoises depuis les années 90. Il est nécessaire selon eux de freiner cette « perte d’expertise ».

Un gouvernement caquiste lancerait des appels de projets et les propositions seraient évaluées par un comité indépendant. Le Scientifique en chef et le Fonds de recherche du Québec auraient la responsabilité de mettre en œuvre le programme et d’octroyer les fonds. Une chaire aurait droit à un maximum de 1,5 million en trois ans.