Course à deux, selon Nadeau-Dubois

Une déclaration qui ne passe pas chez ses adversaires

(Saguenay, Shawinigan et Bécancour) Paul St-Pierre Plamondon s’en prend à son rival Gabriel Nadeau-Dubois, qui fait selon lui des attaques personnelles et est présomptueux en affirmant que la campagne électorale s’est transformée en une course à deux entre Québec solidaire et la Coalition avenir Québec. Dominique Anglade l’accuse de son côté de faire d’être un « jeune politicien qui fait de la vieille politique ». Des accusations que balaie du revers de la main le principal intéressé.