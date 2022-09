Dominique Anglade a opiné, lors d’une table éditoriale des communautés culturelles, à la question d’une journaliste qui a affirmé que François Legault « semble ne pas aimer les immigrants ». La cheffe libérale a plus tard précisé que « c’est le message qu’il envoie ».

Fanny Lévesque La Presse

« François Legault, il semble ne pas aimer les immigrants », a indiqué une journaliste d’un média chinois, s’adressant en anglais à Dominique Anglade, qui participait à une table éditoriale des communautés culturelles, lundi. Ce à quoi la leader libérale a lancé spontanément : « Vous pensez ? », avec une pointe d’ironie avant d’en rire. « Comment allez-vous aborder cet enjeu ? », a poursuivi la journaliste.

« François Legault joue sur la division », a alors expliqué Mme Anglade. « Chaque fois qu’il parle d’immigration, c’est soit pour dire que c’est une menace ou un problème, ou que c’est associé à la violence […] Il envoie le mauvais message », a-t-elle ajouté devant les journalistes invités l’exercice.

Appelée à expliquer cette réaction spontanée, Dominique Anglade a répondu ceci : « C’est clairement le message qu’il envoie, après ça, ce que [François Legault] pense réellement, vous lui poserez la question, mais c’est clairement le message qu’il envoie par rapport à l’immigration, par rapport à la différence. C’est dans tous les propos qu’il tient », a-t-elle déclaré en mêlée de presse.

Dominique Anglade accuse le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) de diviser les Québécois sur la question de l’immigration. François Legault a fait un amalgame entre la violence et l’immigration la semaine dernière. Le chef caquiste s’est depuis excusé. Il a plus tard affirmé, dans un autre évènement, que l’immigration non francophone est une menace à la « cohésion nationale » si elle n’est pas limitée.

« Ce que je voulais dire, c’est que dans tous les propos que [François Legault] tient, il n’a pas l’air de valoriser l’immigration de manière positive. Les propos qu’il tient font que les gens ne se sentent pas du tout partie prenante de l’aventure. Ça met en opposition les Québécois de différentes origines », a-t-elle nuancé. Mme Anglade déplore que son adversaire veuille « alimenter la différence de l’autre ».

Selon elle, la question soumise par la journaliste est signe que les propos récents de François Legault « font mal aux gens ». L’immigration a d’ailleurs été l’un des thèmes les plus abordés au cours de la table éditoriale des communautés culturelles, qui a duré 45 minutes. « Le message qu’il envoie, il n’est certainement pas positif », a déclaré Dominique Anglade.

Raison du départ de la CAQ

Dominique Anglade a rappelé qu’elle avait quitté la présidence de la CAQ en septembre 2013 en raison de la question identitaire. « J’ai quitté pour ces raisons-là, parce que j’ai toujours senti qu’on instrumentalisait cet enjeu [de l’immigration] pour monter les Québécois les uns contre les autres. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté la CAQ et je pense que [François Legault] ne l’a jamais accepté », a-t-elle lancé.

Elle affirme qu’à l’époque où elle était à la CAQ, François Legault voulait « absolument réduire les seuils » d’immigration parce que ça serait « populaire » et parce que ça allait « plaire à une partie de la population ». La goutte qui a fait déborder le vase a été les discussions sur « les jeunes qui ne devraient pas porter de signes religieux quand ils jouaient au soccer », a-t-elle relaté, faisant allusion à l’épisode au sujet de l’interdiction du port du turban par la Fédération de soccer du Québec, en juin 2013.

La leader libérale s’ouvre d’ailleurs sur les raisons de son départ de la CAQ dans son livre Ce Québec qui m’habite, publié en mars 2021.