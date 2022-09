« Quand j’entends Gabriel Nadeau-Dubois dire que c’est une lutte à deux, je trouve que ça a peu de considération pour les citoyens, peu de considération pour la démocratie, et les autres partis », a déploré Paul St-Pierre Plamondon.

(Saguenay) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s’en prend à son rival Gabriel Nadeau-Dubois, qui fait selon lui des attaques personnelles et est présomptueux en affirmant que la campagne électorale s’est transformée en une course à deux entre Québec solidaire et la Coalition avenir Québec.

Charles Lecavalier La Presse

« Quand j’entends Gabriel Nadeau-Dubois dire que c’est une lutte à deux, je trouve que ça a peu de considération pour les citoyens, peu de considération pour la démocratie, et les autres partis », a déploré M. St-Pierre Plamondon en point de presse dimanche à Saguenay. « Dans les faits c’est une lutte à cinq ou chaque parti se distingue avec des propositions uniques ».

La veille, M. Nadeau-Dubois a déclaré qu’à « Sherbrooke, on est dans une lutte à deux, tout comme je pense la campagne au Québec est de plus en plus une lutte à deux ».

« Les gens savent très bien qu’il y a cinq partis. C’est une lutte à cinq, et dépendamment on est dans quelle région du Québec, on voit que ce n’est pas les mêmes partis qui sont dans des luttes serrées. Des fois il y a quatre partis en même temps », a-t-il ajouté.

Le chef péquiste a ajouté que les Québécois vont également voter en fonction « de l’approche et du style » de chaque leader. Contrairement à M. Nadeau-Dubois, il « ne fera pas d’attaque ». Il a cité deux exemples : la veille, le chef parlementaire de QS a comparé François Legault à l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper, et au débat des chefs, il s’en est pris à Dominique Anglade en l’attaquant « personnellement pour dire “tu as mal fait ta job dans l’opposition” ».

« Ce n’est pas notre style. On va continuer à faire des propositions comme la dignité des aînés, et on va laisser les gens faire leurs choix tant au niveau du contenu que du style de politique », a dit Paul St-Pierre Plamondon.

Appel aux indépendantistes

Depuis le premier débat des chefs, Paul St-Pierre Plamondon lance un appel aux souverainistes égarés à la CAQ. « On mène une campagne droite, on est fier de ce qu’on met de l’avant. Pendant que la CAQ se vante d’être plus fédéraliste que les libéraux et d’avoir ravi le monopole de l’action contre l’indépendance du Québec. Votre maison vous attend, la porte est ouverte », a-t-il réitéré aujourd’hui.

Il lance également un appel aux indépendantistes qui songent à appuyer Québec solidaire. « Regardez à quel point on porte fièrement ce projet de société. Regardez la place du drapeau québécois dans nos activités. Nous on pense que le drapeau québécois est une source de rassemblement pour tout le monde », a-t-il dit.