(Shawinigan) Dominique Anglade s’engage à mettre sur pied un programme de psychothérapie public gratuit. L’engagement chiffré à 450 millions donnerait aux Québécois accès à un maximum de 15 séances et rembourserait les services obtenus au privé.

Fanny Lévesque La Presse

Il s’agit d’un engagement déjà connu des libéraux. La formation politique avait présenté une première fois cette promesse quelques mois après le début de la pandémie, en octobre 2020, craignant les effets de la crise sanitaire et des mesures de confinement sur la santé mentale.

L’annonce a quelque peu été modifiée depuis. Le Parti libéral promet maintenant le remboursement d’un maximum de 15 séances plutôt que 12 à l’époque. Le coût a aussi été revu à la hausse alors que l’on chiffrait la mesure à environ 300 millions, en 2020. L’engagement des libéraux prévoit le remboursement par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) les services obtenus au privé.

La cheffe libérale s’est ouverte lors de son annonce sur un pan de sa vie personnelle, sa mère ayant souffert de problèmes de santé mentale. Elle en faisait mention dans son livre Ce Québec qui m’habite, publié en mars 2021. « Je me souviens encore quand j’étais jeune, parfois je me levais le matin et je me disais qu’il fallait que je prépare le lunch pour ma petite sœur […] parce que ma mère n’était pas en état », a-t-elle dit.

« C’est aussi de voir ma grand-mère voir sa fille désemparée et se demander comment elle allait faire pour l’aider », a relaté Mme Anglade lors d’un arrêt à Shawinigan, dimanche. « La santé mentale, ce n’est pas quelque chose qui est banal, qui est juste théorique. C’est quelque chose qui est très concret, qui est dans la vie de tous les jours et qui touche des milliers de Québécois », a-t-elle ajouté.

Dominique Anglade a affirmé qu’au moins 20 000 Québécois sont en attente de services en matière de santé mentale.