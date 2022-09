« La santé mentale, c’est une urgence nationale. […] On va s’assurer que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé mentale publics et gratuits, dans un délai raisonnable », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

(Sherbrooke) Gabriel Nadeau-Dubois promet d’investir 1,1 milliard sur quatre ans afin d’embaucher 900 psychologues de plus dans le réseau public, de bonifier leurs salaires et d’ajouter 1000 professionnels en santé mentale, comme des travailleuses sociales, dans les réseaux de la santé et de l’éducation.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le chef parlementaire de Québec solidaire a fait cette annonce dimanche à Sherbrooke accompagné de sa candidate dans la circonscription de Saint-François, la médecin spécialiste en santé publique Mélissa Généreux.

« La santé mentale, c’est une urgence nationale. […] On va s’assurer que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé mentale publics et gratuits, dans un délai raisonnable. On va non seulement contribuer à régler la crise en santé mentale, mais on va aussi contribuer à désengorger le système de santé. En effet, jusqu’à 40 % des visites médicales chez les médecins de famille sont liées à la santé mentale », a déclaré M. Nadeau-Dubois.

En point de presse, le chef solidaire doit expliquer dimanche comment il incitera les psychologues qui travaillent dans le secteur privé à joindre le réseau public, entre autres.