(Baie-Comeau) Le débat des chefs a donné une impulsion à la campagne du Parti québécois, qui voit ses appuis bondir en raison du virage fédéraliste de François Legault, estime le chef Paul St-Pierre Plamondon. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet compare même François Legault à Philippe Couillard.

Charles Lecavalier La Presse

« Nous sommes en croissance. Ça se voit dans les dons, ça se voit dans le pointage, ça se voit sur le terrain, ça se voit partout. Et cette croissance, c’est un transfert direct d’indépendantistes qui ont voté pour la Coalition avenir Québec en 2018 et qui ont été abasourdis et ébranlés par les propos de François Legault durant le débat il y a quelques jours, lorsqu’il s’est vanté d’avoir ravi aux libéraux le monopole anti-indépendantiste », a lancé le chef péquiste dans un discours devant une cinquantaine de militants à Baie-Comeau.

M. St-Pierre Plamondon rétorque ainsi à François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, qui affirment que les élections générales se sont transformées en course à deux entre la CAQ et Québec solidaire. Il estime que son parti est en croissance, les déclarations de François Legault — « plus fédéraliste et plus opposé à l’indépendance que les libéraux de Jean Charest, de Philippe Couillard et de Dominique Anglade » — agissant comme repoussoir pour les électeurs indépendantistes.

Il ne s’inquiète pas de la stratégie de M. Legault de choisir un seul adversaire, puisqu’elle laisse le champ libre à sa formation politique. « Si François Legault veut laisser aller ça, si François Legault veut nous donner une partie gratuite jusqu’au 3 octobre, bien moi je lui dis : continuons », a-t-il lancé à ses militants.

Comme Philippe Couillard

Le chef du Bloc Yves-François Blanchet est venu lui prêter main-forte sur la Côte-Nord, où deux châteaux forts péquistes sont menacés par la CAQ. Et il s’en prend lui aussi à la Coalition avenir Québec. « Si vous êtes indépendantiste et que vous votez pour la CAQ, arrêter de vous faire des illusions. François Legault ne fera pas l’indépendance. Il a repris exactement les phrases de Philippe Couillard en 2014 », a-t-il lancé.

M. Blanchet estime qu’il n’y a pas de risque à ce que le Bloc prenne position dans la campagne. Il a d’ailleurs rappelé que François Legault, lui, n’avait pas hésité à le faire lors des dernières élections fédérales. « Il a dit aux Québécois de voter conservateur. Le résultat est bien connu, il y a 32 députés du Bloc québécois à Ottawa ».

Le chef bloquiste n’a pas épargné les autres chefs provinciaux. Il estime que la libérale Dominique Anglade n’a pas les moyens de croître dans les régions du Québec. Il estime que Québec solidaire « n’a pas de projet indépendantiste » et qu’il « nie ce qui constitue l’identité nationale ». Et il ridiculise le Parti conservateur du Québec. « Je n’ai pas accordé beaucoup d’attention aux gens qui sont fâchés et qui se sont choisis un chef fâché et qui vont voter fâché », a-t-il dit.

Un pont

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a profité de son passage sur la Côte-Nord pour réitérer sa promesse de construire un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, pour relier la région au reste du Québec et remplacer le service de traversier.

Il a également dénoncé le traitement différencié que François Legault et la CAQ font. Ils vont réaliser coûte que coûte le tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, même sans étude, mais attendent une étude pour s’engager à construire cet ouvrage essentiel, a-t-il déploré.