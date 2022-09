St-Pierre Plamondon critique les attaques personnelles de Nadeau-Dubois

(Saguenay) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s’en prend à son rival Gabriel Nadeau-Dubois, qui fait selon lui des attaques personnelles et est présomptueux en affirmant que la campagne électorale s’est transformée en une course à deux entre Québec solidaire et la Coalition avenir Québec.