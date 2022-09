(Saint-Ubalde) Après une brève suspension, François Legault reprend la distribution de ses tracts électoraux contre la « taxe orange » de Québec solidaire (QS), plaidant que cette opération est légale.

Tommy Chouinard La Presse

Au cours des derniers jours, des citoyens ont vu apparaître sur le parebrise de leur auto un tract de la Coalition avenir Québec (CAQ) aux couleurs du parti de Gabriel Nadeau-Dubois, vert et orange. « Le plan de Québec solidaire vise à prendre toujours plus d’argent dans le portefeuille de la classe moyenne », peut-on lire. On y accuse notamment QS de vouloir « pénaliser les gens qui ont travaillé dur et qui ont mis de l’argent de côté toute leur vie », en augmentant par exemple le taux d’imposition pour les Québécois gagnant plus de 90 080 $ par année.

Une source municipale a signalé samedi à La Presse qu’avec ses tracts, la CAQ enfreint la réglementation municipale. À l’article 47 du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté, on peut en effet lire qu’il est « interdit de déposer tout papier sur un véhicule stationné sur le domaine public, sauf un constat d’infraction ». L’infraction est passible d’une amende de 1000 $ à 1500 $.

« Notre équipe juridique est en train de vérifier si c’est légal ou non. En attendant, on a choisi d’arrêter la distribution », affirmait François Legault lors d’une conférence de presse dimanche avant-midi.

Or, en début d’après-midi, la CAQ a informé les journalistes qu’« après vérifications, la Loi électorale a préséance sur la réglementation municipale de Montréal ».

« Puisque la Loi électorale permet la distribution de matériel électoral par les formations politiques et qu’elle n’encadre pas les méthodes de distribution, il nous est donc permis de croire que la distribution de notre tract est autorisée et parfaitement légale. »

Le parti reprend donc la distribution des tracts.

Il est important pour M. Legault « d’informer les Québécois » sur les nouvelles « taxes » proposées par QS et sur l’alourdissement de la dette prévu au cadre financier de ce parti. « Faut que les Québécois sachent ça avant le BVA du 25 septembre », début du vote par anticipation, a-t-il soutenu.

Devant l’église de Saint-Ubalde dans Portneuf, François Legault a promis de bonifier de 10 millions par année à compter de 2023 deux programmes qui visent, d’une part, la préservation du patrimoine religieux et, d’autre part, la requalification d’églises « excédentaires ». Ces deux programmes disposent d’une enveloppe totale de 20 millions par année en ce moment.