(Nicolet) Soutien à domicile, assurance autonomie, maisons bigénérationnelles… Le Parti conservateur du Québec a présenté son plan dimanche pour améliorer la vie des aînés. Contrairement à ceux de ses adversaires, ses propositions ne sont pas chiffrées.

Mylène Crête La Presse

Le chef conservateur Éric Duhaime s’est rendu aux Résidences Chambertin de Nicolet dimanche pour en faire l’annonce. Son plan contient neuf propositions pour venir en aide aux aînés :

renforcer le soutien à domicile

modifier le financement des organismes d’aide aux aînés

offrir un crédit d’impôt pour la prolongation de carrière

offrir une assurance autonomie

décentraliser les services aux aînés

réduire l’isolement des aînés

financer les proches aidants

assouplir la réglementation pour les maisons bigénérationnelles

lancer une commission d’enquête sur les morts causées par la COVID-19 dans les CHSLD

Les sommes d’argent qui seraient allouées à chacune de ces mesures ne sont pas indiquées et seulement quelques-unes sont incluses dans le cadre financier présenté par le parti la semaine dernière. C’est le cas du crédit d’impôt pour proches aidants qui serait bonifié de 50 % et coûterait ainsi 300 millions annuellement.

Le crédit d’impôt pour le prolongement de la carrière des travailleurs âgés, qui passerait de 1500 $ à 3000 $ pour les 60 à 64 ans et de 1650 $ à 5000 $ pour les 65 ans et plus coûterait plus d’un milliard de dollars annuellement, selon le cadre financier.

D’autres détails suivront.