(Montréal) Dominique Anglade affirme que l’éolien jouera un rôle « énorme » dans le déploiement de son fameux projet Éco, mais demeure incapable de préciser dans quelle proportion. L’engagement phare libéral prévoit la production de l’équivalent de 21 fois le complexe La Romaine en électricité.

Fanny Lévesque La Presse

Talonnée de questions sur la mise en œuvre de son projet Éco, la cheffe Dominique Anglade a affirmé que l’éolien « va jouer une place énorme » et « sera un élément fondamental » de la mise en œuvre de l’engagement phare de sa campagne. Le projet Éco, qui vise la nationalisation de l’hydrogène vert, prévoit l’ajout de 170 térawattheures (TWh) d’électricité d’ici 2050.

D’où viendra cette électricité ? Mme Angalde évoque un bouquet de secteurs, comme l’éolien et le solaire, sans être plus précise, laissant le soin aux experts d’établir les cibles. Elle écarte déjà malgré tout l’aménagement d’un nouveau barrage hydroélectrique, comme le propose son adversaire François Legault, pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Il est possible, selon elle, de récupérer 16 TWh en économie d’énergie ; deux fois plus que ce qu’Hydro-Québec vise d’ici 2030. Ce qui laisse une production de 154 TWh d’électricité à identifier. C’est gigantesque. Elle veut aussi miser sur le stockage d’énergie et optimiser la production des barrages actuels.

« On ne peut pas vous dire aujourd’hui et jusqu’en 2050 de façon précise, comment on va y arriver. Ce qu’on peut vous dire par contre, c’est qu’on sait qu’il y a un potentiel qui est important puisqu’on utilise seulement 1 % [du gisement éolien au Québec]. C’est pas vrai qu’on n’est pas capable d’augmenter ce potentiel-là », a-t-elle expliqué en marge d’un évènement de Force jeunesse où elle à nouveau vanté son projet.

Selon l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER), le Québec dispose d’un immense gisement éolien dont seulement 0,1 % a été mise à contribution. « Ce que vous voyez, le moins de 1 %, ça correspond à environ 10 térawattheures, c’est sûr que ça va en prendre plus », a-t-elle dit. Mme Anglade ne précise pas quelle proportion de ce gisement pourrait être exploitée pour le projet Éco.

« Il va falloir aller chercher les meilleurs gisements éoliens, mais ça, ce sont les experts qui vont pouvoir nous le dire. Mais, est-ce qu’on peut au moins se doter d’une vision ? », a-t-elle défendu samedi. Son équipe a par la suite confirmé que le projet Éco se traduirait par l’ajout de milliers d’éoliennes à travers la province. Le potentiel exploitable d’énergie éolien au Québec est de 12 000 TWh, selon un inventaire du ministère.

« Ça veut juste dire qu’on a un potentiel extraordinaire qu’il va falloir qu’on étudie. Je ne ferai pas ça sur un coin de table, il va falloir qu’on étudie par rapport à l’éolien, même chose pour le solaire, même chose par rapport à l’économie d’énergie », a résumé Mme Anglade.

La leader libérale affirmait en début de campagne que son projet Éco nécessiterait 100 TWh d’électricité avant que son équipe corrige le tir et précise qu’il en faudrait plutôt 170 TWh.