(Québec) Le Parti conservateur du Québec a tenu son plus gros rassemblement de la campagne électorale vendredi soir au Centre Videotron à Québec. Quelques milliers de personnes se sont massées dans le hall de l’amphithéâtre, d’autres ont dû écouter son discours sur un écran géant dans le stationnement. Cette démonstration de force clôture une semaine qui avait mal commencé pour Éric Duhaime.

Mylène Crête La Presse

« Éric, Éric, Éric », scandaient les partisans, agitant des fleurdelisés. La foule était en délire lorsqu’il a fait son entrée dans la salle.

Plusieurs dizaines de candidats conservateurs venus d’un peu partout au Québec étaient alignés derrière le chef conservateur.

« Vous êtes en train de partir une vague. On la voit, on la sent », s’est exclamé Éric Duhaime.

Il est revenu sur sa performance la veille au Face-à-Face 2022 de TVA, la première occasion de la campagne électorale pour les cinq chefs de parti de débattre.

Dans son discours, Éric Duhaime s’est attaqué au co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et au chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

La semaine avait mal commencé pour le chef conservateur qui a dû s’expliquer pour des comptes de taxes municipales et scolaires impayés.

D’autres détails suivront.