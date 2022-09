Non, « le problème du racisme systémique n’est pas réglé », à l’hôpital de Joliette et ailleurs, ont rétorqué vendredi les Atikamekws de Manawan à François Legault. Ce dernier avait soutenu jeudi, au débat des chefs, que les mesures mises en place depuis le décès de Joyce Echaquan ont permis de corriger la situation.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Tant que le gouvernement ne reconnaîtra pas le racisme systémique, le dossier ne sera pas réglé. On invite les différents partis politiques à relire le Principe de Joyce [Echaquan], c’est ainsi que nous pourrons parler de réconciliation et de guérison. Il y a encore du chemin », martèle le Chef de Manawan, Sipi Flamand.

Aux yeux de son groupe, le premier ministre sortant « envoie une image que pour lui, la mort tragique de Joyce Echaquan était chose du passé et que maintenant tout est parfait ». « Tant et aussi longtemps que le gouvernement couvrira la réalité́ par une ligne de parti, des évènements semblables risquent de se répéter et des plaintes continueront de nous être rapportées », fustige la nation atikamekw.

Le Grand Chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, dit quant à lui comprendre « l’impression » de François Legault « d’avoir réglé le problème en ayant pris quelques décisions et posé quelques actions ».

« Nous reconnaissons ces quelques gestes qui démontrent un certain niveau de volonté́, mais le problème demeure et il est impératif de le régler de façon pérenne. Cela commence par la reconnaissance de l’existence du racisme systémique, en adoptant le Principe de Joyce tel qu’il a été rédigé », a-t-il expliqué.

Carol Dubé, le veuf de Joyce Echaquan, ne semble pas non plus avoir apprécié le commentaire du chef de la CAQ. Sur sa page Facebook, le principal intéressé s’est dit « choqué » de la manière dont M. Legault a « déformulé notre discussion courte », affirmant ainsi que le premier ministre l’avait contacté à ce sujet.

« Vous n’êtes pas premier ministre de Joliette »

« Allez à l’hôpital de Joliette. D’abord, tous les employés ont reçu une formation. On a intégré dans la direction des personnes qui viennent des communautés autochtones. La situation a complètement changé [depuis la mort de Joyce Echaquan] », avait évoqué jeudi soir M. Legault, lors du débat des chefs. Plus tard, il avait aussi lancé : « le problème est réglé à l’hôpital de Joliette ».

Ses propos avaient notamment piqué au vif le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. « Ce n’est pas vrai que le problème qu’a vécu Joyce Echaquan est réglé. Vous n’êtes pas premier ministre de Joliette, vous êtes premier ministre du Québec », lui avait-il rétorqué, en faisant valoir que la discrimination existe bien au-delà des frontières de Joliette.

Au cabinet de M. Legault, on s’est défendus vendredi d’avoir « pris l’engagement de continuer à lutter contre le racisme au Québec ». « M. Legault a pris comme exemple les changements opérés à l’hôpital de Joliette suite au décès tragique de Joyce Echaquan. Ce qui s’est produit sur le terrain, à Joliette, est très encourageant et porteur d’espoir », a réitéré l’attaché de presse, Ewan Sauves.

« Ça démontre qu’il est possible d’offrir à tous les patients des soins et services de qualité, dans le respect, peu importe leurs origines. […] Nous allons combattre le racisme sous toutes ses formes », a-t-il insisté.

Depuis le triste et tragique décès de Joyce Echaquan, en septembre 2020, le parti de François Legault affirme avoir notamment créer un poste d’adjoint au PDG du CISSS de Lanaudière « directement affecté aux relations autochtones ». Tout le personnel aurait aussi suivi une formation sur la culture autochtone, et des agents de liaison ont été embauchés pour « accompagner les patients des communautés autochtones ».