(Québec) Le Parti conservateur du Québec a tenu son plus gros rassemblement de la campagne électorale vendredi soir au Centre Vidéotron à Québec. Plus de 2000 personnes se sont massées dans le hall de l’amphithéâtre et des centaines d’autres ont dû écouter le discours d’Éric Duhaime sur un écran géant installé dans le stationnement. Cette démonstration de force clôture une semaine qui avait mal commencé pour le chef conservateur.

« Éric, Éric, Éric », scandaient les partisans, agitant des fleurdelisés. La foule était en délire lorsqu’il a fait son entrée dans la salle. Plusieurs dizaines de candidats conservateurs – 70 selon le parti – étaient alignés derrière lui sur la scène. Ils étaient venus d’un peu partout au Québec.

« Vous êtes en train de partir une vague. On la voit, on la sent », s’est exclamé Éric Duhaime.

Lors du lancement de campagne des conservateurs le 21 août, la candidate et comédienne Anne Casabonne avait blagué qu’il faudrait louer le Centre Vidéotron pour accueillir les nombreux partisans. Au moins 800 personnes étaient alors entassées dans la salle du Complexe Capitale Hélicoptère de Québec.

Le rassemblement à Beauceville la semaine suivante avait attiré encore plus de personnes, environ 1400, selon les estimations du parti. Cette fois, ils étaient environ 3000 personnes à l’intérieur et à l’extérieur du Centre Vidéotron.

Michel Boudreault a confié à La Presse qu’il est venu assister à son tout premier rassemblement par conviction, « pour les valeurs de démocratie » véhiculées par le parti. Martine Gravel, bénévole pour la campagne Christian Gauthier, candidat dans Lotbinière-Frontenac, était déjà allée à ceux de Beauceville et de Victoriaville.

« Nous sommes des gens simples, de cœur et de conviction », a résumé cette mère qui milite pour la première fois de sa vie. Sa fille a dû reprendre sa cinquième secondaire qu’elle a échouée durant la pandémie, démotivée par l’école à distance. D’autres portaient fièrement leurs gilets du « convoi de la liberté » qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa en hiver dernier.

Éric Duhaime répète souvent que la région de Québec et la Beauce sont les épicentres de la vague conservatrice qu’il espère voir déferler sur le Québec le 3 octobre. Il n’a pas manqué d’aborder la question du troisième lien prévu entre Québec et Lévis dans son discours, puis celle des travaux du pont Pierre-Laporte. Deux enjeux locaux chers aux électeurs de la région.

« M. Legault, on ne vous lâchera pas. Vous allez déposer les études avant que le monde vote », a-t-il martelé sous les acclamations de ses partisans.

Il est revenu également sur sa performance de la veille au Face-à-Face 2022 de TVA, le premier débat télévisé de la campagne électorale, et s’est attaqué au passage au co-porte-parole de Québec, Gabriel Nadeau-Dubois. Puis, a décoché une autre flèche à l’endroit de la Coalition avenir Québec et des médias.

« Contrairement à M. Legault, on n’a aucun candidat issu des médias et on ne les a pas subventionnés à coup de 300 millions », a-t-il lancé déclenchant une nouvelle salve d’applaudissements.

Ce grand rassemblement a donné un regain d’énergie au chef conservateur après un début de semaine difficile. Il avait dû passer plusieurs jours à s’expliquer pour des comptes de taxes municipales et scolaires impayés. Dans l’autobus de campagne électorale, on l’a senti affecté pendant plusieurs jours par cette histoire.

« Plus on va monter, plus les attaques de nos adversaires vont devenir virulentes et vicieuses », a-t-il dit. Il a ajouté que la Coalition avenir Québec fouillait « dans les poubelles » du parti « au sens propre et au figuré ».

Il a terminé son discours par un appel au scrutin, comme il le fait chaque fois sauf qu’il a insisté cette fois sur le vote par anticipation dans une semaine. « La sortie de vote est cruciale, a-t-il souligné. Nos adversaires se fient sur le fait que vous n’irez pas voter. Ils disent que vous êtes du monde qui chiale, mais qui n’agit pas. On va leur montrer qu’on chialait, qu’on va agir et qu’on va gouverner. »

Lina Pilote, qui n’a pas voté depuis 20 ans, compte cette mettre son X à côté du nom de Marie Pelletier, la candidate conservatrice dans La Prairie. Elle est devenue bénévole pour sa campagne et dit avoir observé un changement au fil des semaines. « Les gens n’osaient pas s’afficher avant », constate-t-elle.

Reste à voir combien de conservateurs québécois Éric Duhaime réussira à sortir du garde-robe le 3 octobre.