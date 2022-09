(Montréal) Un duel attendu avec Éric Duhaime sur la gestion de la pandémie. Des échanges vifs avec Gabriel Nadeau-Dubois sur l’environnement et les impôts. Une passe d’armes avec Paul St-Pierre Plamondon sur la protection du français. Une collision avec Dominique Anglade sur l’immigration. Meneur de la course électorale, François Legault a dû encaisser bien des attaques de ses adversaires lors du premier débat des chefs jeudi soir.

Tommy Chouinard, Hugo Pilon-Larose, Fanny Lévesque, Charles Lecavalier, Mylène Crête La Presse

Malgré la présence de cinq chefs, une première au Québec, il n’y a pas eu de cacophonie lors du Face-à-Face de TVA, qui a donné lieu à plusieurs débats corsés.

On s’attendait à ce que le chef caquiste soit la cible de tirs groupés, et ce fut le cas. Il a souvent cherché à répliquer aux attaques en mettant en doute le sérieux de leurs engagements et en leur posant des questions. Une stratégie qui lui a valu un avertissement de l’animateur Pierre Bruneau car il était selon lui hors sujet. À plusieurs reprises, alors qu’il devait encaisser les critiques de ses adversaires, il a baissé la tête et fait la moue à plusieurs reprises.

PHOTO MARTIN CHEVALIER, AGENCE QMI Éric Duhaime (chef du Parti conservateur du Québec), Dominique Anglade (cheffe du Parti libéral du Québec), Gabriel Nadeau-Dubois (co-porte-parole de Québec solidaire), Paul St-Pierre Plamondon (chef du Parti québécois) et François Legault (chef de la Coalition avenir Québec)

S’il a gardé un ton posé pour la plus grande partie du débat — à l’image de son début de campagne —, Paul St-Pierre Plamondon a eu non pas une mais deux passes d’armes particulièrement vigoureuses avec François Legault sur la protection de la langue française.

Plus effacée en début de débat, Dominique Anglade avait manifestement comme stratégie de parler de ses promesses au maximum. En fin de débat, elle a eu un regain d’énergie sur les thèmes de l’immigration et du racisme systémique.

Troisième lien en levée de rideau

Le projet de troisième lien de François Legault s’est fait attaquer à gauche comme à droite en levée de rideau. Le chef caquiste a refusé de dévoiler les études déjà faite sur le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis.

Le chef conservateur Éric Duhaime a tout d’abord attaqué le premier ministre sortant sur la transparence. Il a coincé M. Legault en le mettant au défi de rendre publiques les études déjà livrées sur son projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. « Je vous demande, allez-vous oui ou non rendre public les études sur le troisième lien. Les électeurs ont le droit de savoir avant le 3 octobre, on veut voir les études. […] On les a payés. On veut les lire avant de voter », a lancé M. Duhaime.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime

M. Legault a décliné l’invitation. Il estime qu’il n’est pas nécessaire de les dévoiler, puisque ces études ne tiennent pas compte de l’arrivée massive du télétravail, et des modifications au projet annoncée plus tôt cette année. « Vous seriez le premier à dire que ça ne tient pas debout parce que ça ne tient pas compte du télétravail », a-t-il dit.

Et à gauche, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s’en est pris à l’existence du projet, qui ne verra jamais le jour aujourd’hui. « La CAQ se concentre sur des projets de tunnels en fonction du sondage du jour, c’est à se demander si les architectes de leur tunnel, c’est les animateurs de Radio X. Et pendant ce temps les gens sont toujours pris dans le bouchons parce que les projets de transport collectif structurant ça été zéro, de la négligence », a-t-il dénoncé.

Le chef solidaire Gabriel Nadeau-Dubois l’a aussi attaqué sur cette question. « Je suis sincère, il faut que ça change, on ne peut pas continuer. On aura beau toute boire nos 7up avec une paille en carton, si M. Legault fait un troisième lien, ça va annuler tous les efforts des gens », a dit M. Nadeau-Dubois.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

Sur l’environnement, François Legault s’est retrouvé au centre d’un jeu de définition. Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Anglade et Paul St-Pierre Plamondon l’ont associés à Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. « La proposition de M. Duhaime en environnement, c’est un peu le programme de M. Legault sur les stéroïdes ! » a lancé M. Nadeau-Dubois.

Le chef caquiste a rétorqué en attaquant les propositions environnementales de ses adversaires, et souligner leurs faiblesses. Il s’en est pris à deux reprises au plan vert du Parti québécois, qui selon lui pourrait avoir un impact important sur le prix de l’essence, une affirmation réfutée par M. St-Pierre Plamondon, qui estime que sa surtaxe n’affectera que les pétrolières.

Il a attaqué le plan environnemental de Dominique Anglade, qui fait la promotion de l’hydrogène vert. Il demandera trop d’électricité, tout comme celui de Québec solidaire, qui demandera selon lui trop de travailleurs de la construction. Québec solidaire devra selon lui faire un choix entre la construction de transport collectif, et l’érection d’écoles et d’hôpitaux.

Mme Anglade a également subi les attaques d’Éric Duhaime et de Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’en prennent à son passé caquiste. Alors que Dominique Anglade lui reprochait de réfléchir comme dans les « années 1950 » en faisant la promotion des hydrocarbure, il lui a remémoré un passé plus récent. « Vous étiez avec M. Legault, comme présidente de la CAQ et vous étiez une championne qui disait qu’il fallait développer les hydrocarbures, vous vouliez avec M. Legault faire du Québec la Norvège d’Amérique, avez-vous oubliez ça ? », a-t-il demandé.

M. Nadeau-Dubois a dénoncé sa vision caquiste, qui nuit selon lui à la capacité de Mme Anglade a être une bonne opposition à M. Legault. « Des fois, les gens se demandent pourquoi le Parti libéral n’a pas été une bonne opposition officielle durant quatre ans, et on vient d’en avoir un bel exemple. Vous venez de partir exactement comme François Legault parle tout le temps. […] Vous avez la même vision pour le Québec, d’ailleurs vous êtes une ancienne caquiste. Toute est dans toute », a-t-il lancé.

Collision Legault et Nadeau-Dubois sur les impôts

François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois ont connu de vifs échanges jeudi sur la question des taxes et des impôts, alors qu’ils se sont mutuellement accusés de ne pas comprendre qui forme la classe moyenne au Québec.

Vous passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parler de la classe moyenne, mais la vérité, c’est que la classe moyenne, vous ne la connaissez pas. […] La classe moyenne n’a pas 2 millions de mis de côté […]. Vous êtes déconnecté. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Piqué au vif, M. Legault a répliqué : « Quand vous dites, M. Nadeau-Dubois, que vous allez mettre une taxe orange de 4800 $ sur une Toyota Camry, et une taxe orange de 7500 $ sur quelqu’un qui achète une fourgonnette familiale, si c’est pas la classe moyenne, c’est qui ça ? La classe moyenne-là, c’est pas des gros riches qu’il faut taxer ! »

En matière d’imposition, le chef du Parti conservateur s’est vanté d’être celui qui promettait les plus importantes baisses.

« Mais justement, est-ce que vous allez gérer les finances du Québec comme vous gérez vos finances personnelles ? », lui a demandé l’animateur du Face-à-face, Pierre Bruneau. Il faisait référence aux nombreux reportages qui ont dévoilé ces derniers jours que M. Duhaime avait omis de payer ses taxes foncières et n’avait pas payé ses taxes scolaires pendant un certain nombre d’années.

« Moi ce que je dis aux gens, c’est que les baisses d’impôt qu’on propose, c’est qu’on veut que l’État du Québec se serre la ceinture plutôt que les familles du Québec se serrent la ceinture », a-t-il répondu.

Pénurie de main-d’œuvre et création de richesse

Le chef de la CAQ, François Legault, a également critiqué sa rivale libérale, Dominique Anglade, qui l’accusait d’avoir maintenu l’économie du Québec à la traîne de l’Ontario. Il s’agit d’un thème qui est cher pour M. Legault, qui s’est donné pour mission de réduire l’écart de richesse entre les deux provinces.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade

« Ce qui est important aujourd’hui, ce n’est pas le nombre de nouveaux emplois, ce sont les emplois bien payés. C’est ce qu’on a fait depuis quatre ans. C’est pour ça que l’écart a été réduit. C’est ça que vous ne comprenez pas », a affirmé M. Legault.

« Je comprends très bien M. Legault. Je ne suis pas d’accord, ce n’est pas la même chose. Je pense que vous confondez les deux », a-t-elle répliqué.

Pour Mme Anglade, la CAQ n’a pas mis assez de mesures pour aider les entreprises à faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Elle a déploré que M. Legault eût affirmé que la pénurie de main-d’œuvre avait des points positifs pour les travailleurs, alors qu’ils sont épuisés, a-t-elle dit.

Nos enseignants sont à bout de souffle. […] Les infirmières n’en peuvent plus. Et la solution à ça, c’est nous dire que la pénurie de main-d’œuvre c’est une bonne nouvelle. […] On va faire en sorte que les travailleurs expérimentés qui ont plus de 65 ans puissent retourner sur le marché du travail. Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec

« Les salaires augmentent plus vite au Québec. Les travailleurs sont contents. Faut aider les entreprises à investir en productivité. […] C’est ça la vie en 2022, vous vivez dans le passé », a répliqué M. Legault.

Legault-Duhaime sur la pandémie

On attendait depuis longtemps un premier affrontement Duhaime-Legault sur la pandémie, il est venu jeudi. « Je suis content d’avoir ce débat-là avec M. Duhaime », a même lancé d’emblée le chef caquiste.

Sans surprise, le chef du Parti conservateur est passé à l’attaque en accusant M. Legault d’avoir « infantilisé » les Québécois et d’avoir été « le pire confineur du continent » en imposant des mesures sanitaires. « Je ne suis pas venu en politique pour fermer les commerces et mettre des masques. J’ai fait ça pour sauver des vies », a répondu le leader de la CAQ.

François Legault ne s’est pas fait prier pour dégainer à son tour : « Je comprends que les Québécois soient tannés des mesures, mais qu’un leader comme vous, pour gagner des votes, n’appuie pas les mesures alors que tout le monde ramait dans la même direction, vous avez tiré dans le fond de la chaloupe ! », a-t-il asséné.

François Legault a ajouté : « Vous n’avez pas été solidaires avec les personnes âgées ! ». Ce à quoi Éric Duhaime a répondu du tac au tac : « Et vous, vous n’avez pas été solidaires des Québécois et des enfants du Québec non plus ! ».

Les deux chefs politiques se sont aussi colletaillés lorsque M. Legault a réclamé à M. Duhaime de s’expliquer sur les coupes qu’il veut faire pour réduire la taille de l’État. « Vous avez clignoté à droite pour vous faire élire il y a quatre ans et vous avec viré à gauche », a décoché le conservateur.

Signe que la CAQ a les conservateurs dans le rétroviseur, François Legault s’est associé aux promesses d’Éric Duhaime en santé. « M. Duhaime, on est deux ici à être d’accord avec le privé », a-t-il lancé avant d’ajouter que autres adversaires sont « trois partis idéologiques » sur le front de la santé.

Les esprits se sont échauffés entre Dominique Anglade et Gabriel Nadeau-Dubois. La leader libérale a critiqué le solidaire de vouloir investir un demi-milliard pour faire l’indépendance du Québec alors que les besoins sont criants en santé mentale.

« Êtes-vous en train d’instrumentaliser l’indépendance dans un débat sur la santé mentale ? », a répondu M. Nadeau-Dubois. « Vous savez qui vous me rappelez, Mme Anglade quand vous faites ça ? Vous me rappelez Jean Charest ! », a-t-il asséné. Une droite que la libérale n’a pas vue venir.

Mais Mme Anglade a bien visé sur le thème de l’éducation alors que François Legault vantait son bilan. « Si l’éducation était une priorité pour vous, vous n’auriez jamais gardé Jean-François Roberge », a-t-elle décoché.

La liberté d’expression a donné lieu à un échange corsé entre Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon. D’abord assez d’accord sur les principes, le chef du Parti québécois a forcé la main au leader solidaire pour qu’il nomme le titre du livre de Pierre Vallières, ce qu’il a fini par faire.

« Bien sûr qu’on peut dire le titre du livre Pierre Vallières Nègre blanc d’Amérique. Il n’y a aucun problème avec ça, ce que je trouve particulier M. St-Pierre Plamondon, c’est que vous en faites un combat personnel », a lui a-t-il renvoyé.

Anglade et Legault s’affrontent sur l’immigration

François Legault a été confronté jeudi à ses multiples déclarations sur l’immigration depuis le début de la campagne, alors qu’il a été forcé, il y a quelques jours, de s’excuser pour avoir fait un amalgame entre l’immigration et la violence.

On va mettre une chose au clair : le Québec et les Québécois sont parmi les peuples les plus accueillants au monde. Deuxièmement, l’immigration pour moi et probablement pour tout le monde ici ce soir, c’est une richesse. Et moi il n’y a rien qui me fait plus plaisir que de voir un nouvel arrivant qui apprend le français et qui s’intègre à notre nation. François Legault, chef de la CAQ

Cette mise au point n’a toutefois pas convaincu son adversaire libérale, Dominique Anglade. Cette dernière avait d’ailleurs affirmé que les propos du leader caquiste étaient « minables ».

« Chaque fois que vous parlez d’immigration, vous le faites de manière négative. Ça envoie un très mauvais message », a-t-elle déploré.

Mme Anglade propose d’augmenter le seuil d’immigration à 70 000, alors que François Legault promet de le maintenir à 50 000 annuellement au cours d’un second mandat. Québec solidaire propose pour sa part de le monter entre 60 000 et 80 000, alors que le Parti québécois propose de le baisser à 35 000. Seul le Parti conservateur n’a pas fixé de seuil.

« L’immigration réussie au Québec, ce n’est pas une question de nombre. C’est est-ce que ces gens-là vont travailler, est-ce qu’ils vont s’intégrer à la majorité francophone ? Je pense que c’est les deux principales préoccupations qu’on devrait tous avoir », a dit M. Duhaime.

St-Pierre Plamondon attaque Legault sur la langue

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a attaqué François Legault sur la question de la protection du français. Il a affirmé que le chef caquiste était responsable de l’anglicisation du Québec, puisque la loi 96 — qui modernise la Charte de la langue française — ne renverse pas le déclin, a-t-il dit.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

« Vous saviez quand vous avez adopté la loi 96 qu’elle ne renverserait pas le déclin du français. En tant que premier ministre du Québec, vous aviez le devoir de tout faire pour protéger notre langue […] Vous avez échoué. On a raté une fenêtre historique, jamais dans l’histoire du Québec il y a eu une anglicisation aussi rapide parce que votre loi, c’est une loi de demies mesurées », a-t-il dénoncé.

À ce sujet, Dominique Anglade a vertement critiqué Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire d’avoir voté pour la loi 96, même si certains aspects — comme l’obligation pour les immigrants de recevoir des services gouvernementaux en français six mois après leur arrivée — sont controversés.

« Vous avez trahi vos principes en votant en faveur de ça. […] Le jour où vous avez décidé de voter pour cette loi, c’est le jour où vous avez arrêté d’être solidaire », a-t-elle dit.

Mais Éric Duhaime du Parti conservateur a rapidement répliqué que Mme Anglade était favorable au projet de loi, avant de voter contre. « Vous l’avez même amendé pour le rendre encore pire ! “You betrayed English Quebeckers !” », a-t-il dit.

Le thème de l’immigration, la langue et l’identité a donné lieu à quelques échanges corsés. Le Parti conservateur, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec étaient d’accord sur la question du racisme systémique. « Le problème qui est arrivé avec Mme Joyce à l’hôpital de Joliette est maintenant réglé », a avancé François Legault en ajoutant qu’il n’existait pas de système raciste au Québec.

« M. Legault, vous n’êtes pas premier ministre de Joliette, vous êtes premier ministre du Québec », a rétorqué Gabriel Nadeau-Dubois, en faisant valoir que beaucoup d’autres Autochtones ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’ils avaient besoin de soins de santé.

Joyce Echaquan, une atikamekw de 37 ans, est morte en 2020 sans obtenir l’aide dont elle avait besoin à l’hôpital de Joliette. Elle avait filmé en direct sur Facebook des infirmières qui lui lançaient des insultes racistes.

« Vous n’êtes pas capable de reconnaître le racisme systémique », a lancé Dominique Anglade au chef caquiste.

Un peu plus tôt, la cheffe libérale s’était attaqué à l’appui de Gabriel Nadeau-Dubois à la réforme de la Charte de la langue française. « J’ai été très surprise que vous ayez voté en faveur de ce projet de loi là, a-t-elle affirmé. Vous savez à quel point ça touche les gens et à quel point on a besoin de protéger aussi l’ensemble de nos minorités. »

Le co-porte-parole de Québec solidaire a rappelé les tergiversations de la cheffe libérale. « Au début pour, après vous étiez un peu pour et à la fin vous étiez contre. […] On va garder ce qu’il y a de bon dans le projet de loi 96 et on va enlever ce qu’il n’y a de pas bon, notamment la clause du six mois. » Il a ensuite ajouté qu’il donnerait un délai pour l’apprentissage du français de plusieurs années sans préciser combien.

Sur l’indépendance, François Legault s’est engagé à ne jamais tenir de référendum. « Absolument, notre projet est à l’intérieur du Canada, ce qu’on veut à la CAQ c’est d’aller chercher plus de pouvoirs à Ottawa », a-t-il répondu à la quesiton de Pierre Bruneau. Il a accusé Québec solidaire et le Parti québécois de vouloir dépenser des « centaines de millions » pour le projet d’indépendance.

« Vous avez fait des chicanes avec Ottawa, c’est ça que vous avez fait », lui a dit Dominique Anglade avant de présenter les libéraux comme le parti de l’économie.

Paul St-Pierre Plamondon a défini la CAQ comme « dépendantiste » d’Ottawa en réclamant des pouvoirs qu’ils n’arrivent jamais à obtenir. « Ils n’obtiennent que des refus et ensuite ils disent continuons. »

Éric Duhaime plutôt invité l’ensemble des cinq chefs de partis à parler d’une seule voix contre le front commun à Ottawa. « J’aimerais ça qu’on divise le Canada et qu’on unisse le Québec pour aller chercher nos pouvoirs en immigration », s’est-il exclamé.

Ils ont tous été d’accord sur un point à la fin du débat : le besoin de dénoncer les menaces, l’intimidation et les actes de violence qui ont ponctué cette campagne électorale.