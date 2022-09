« Plus ils nous attaquent, plus on monte ! »

(Laval) Le chef du Parti conservateur du Québec a fait son mea culpa tout en attaquant ses adversaires mardi soir devant de nombreux militants. Un peu plus tôt dans la journée, il avait expliqué que son locataire était en fait un ami en difficulté financière qu’il a voulu aider. Il a admis avoir lui-même réglé les comptes de taxes foncières et scolaires en souffrance.

Mylène Crête La Presse

« Si on est la cible de toutes les attaques, c’est parce qu’on est l’équipe qui monte, puis vite à part de ça », a-t-il lancé dans un discours partisan. De nombreux militants, surtout anglophones, s’étaient déplacés dans un restaurant de la circonscription de Chomedey pour voir Éric Duhaime en personne.

« On n’a aucune leçon d’éthique à recevoir et d’intégrité à recevoir d’un gouvernement qui a distribué pour 17 milliards de contrats sans appels d’offres », a-t-il affirmé en ciblant la Coalition avenir Québec. « On n’a aucune leçon d’éthique à recevoir du Parti libéral du Québec, ça serait bien le bout ! Et ce n’est pas Gabriel-je-ne-paie-pas-mon-loyer Nadeau-Dubois, non plus qui va commencer à nous faire la leçon ! »

Le chef conservateur a été critiqué par ses adversaires politiques pour ses divers comptes en souffrance au fil des ans : taxes municipales, taxes scolaires, compte d’électricité et facture pour des travaux de plomberie.

« C’est pas fort se présenter comme premier ministre du Québec avec toutes ces révélations-là », avait réagi le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois plus tôt dans la journée. Il a invité le chef conservateur à « faire preuve de transparence ».

La veille, la cheffe libérale Dominique Anglade avait carrément remis en question la candidature d’Éric Duhaime à l’élection québécoise. Toutes ces révélations, « c’est assez disqualifiant » pour Éric Duhaime, avait-elle réagi lors d’une mêlée de presse. « Quand je regarde les chefs politiques, je m’attends à ce qu’ils respectent la loi et paient leurs taxes. »

Un ami en difficulté

Éric Duhaime a expliqué mardi avoir voulu aider un ami en difficulté en le laissant habiter une résidence dont il est propriétaire sans lui facturer de loyer. Il devait en contrepartie payer les comptes de taxes foncières et scolaires.

« Je lui ai transmis les avis, a-t-il d’abord raconté au micro de Paul Arcand, au 98,5 FM. Il avait tous les trucs en main pour payer et il n’avait juste pas l’argent pour le faire. Quand j’ai su qu’il n’avait pas payé, je les ai payées. Ce n’est pas plus compliqué que ça. »

Il a ensuite repris les mêmes explications lorsqu’il a été questionné par les journalistes en conférence de presse quelques heures plus tard.

Cet ami, qu’il ne nomme pas, habite sa maison de l’avenue Moncton dans le quartier Montcalm, à Québec, avec ses quatre enfants. Il a affirmé que les deux hommes avaient conclu un bail pour la première année de location, mais qu’ils ont par la suite changé d’arrangement verbalement.

« Je lui ai dit de payer les trucs de base : les taxes, le chauffage, l’internet et l’entretien normal… couper le gazon et s’occuper des affaires ordinaires », a-t-il précisé dans son entrevue à Puisqu’il faut se lever.

« Il ne paie rien. Je me suis dit : si au moins, il paie les taxes », a-t-il ajouté un peu plus tard.

Le compte de taxes scolaires qu’il a négligé de payer pendant plus de deux ans est aussi associé à la même adresse. Il a laissé entendre encore une fois que son locataire avait omis de le payer. Un huissier a eu le mandat de récupérer les sommes dues. « Non seulement j’ai payé les taxes, j’ai payé les intérêts, j’ai payé les pénalités », s’est-il défendu.

Il a toutefois reconnu qu’en tant que propriétaire de cette maison, il est l’ultime responsable du paiement des taxes foncières et scolaires. « Depuis deux ans, je travaille un peu beaucoup. J’aurais dû superviser ça mieux que ça et j’aurais dû aller les payer avant », a-t-il dit.

Il a affirmé ne pas déclarer les revenus issus de sa propriété dans sa déclaration de revenus puisqu’ils sont négatifs. « Si je le déclarais, je ferais toujours une perte et j’engrangerais de l’argent, a-t-il dit. En fait, je ferais de l’argent avec cette affaire-là. Je ne peux pas le déclarer. »

Éric Duhaime a soutenu que la seule façon pour lui de faire de l’argent avec cette propriété sera lors de la vente puisqu’elle a pris de la valeur.

Il a admis que l’entente de location avec son ami devra être revue « à la lumière de ce qui vient de se passer ». « Il a déjà assez de difficultés. La dernière chose qu’il a de besoin, c’est que je lui en ajoute une couche, mais je ne veux pas caler quelqu’un qui est à terre », a-t-il affirmé.

Mis en demeure par un plombier

Éric Duhaime a également été mis en demeure par un plombier pour une autre facture qui n’avait pas été entièrement payée. La nouvelle d’abord rapportée par Radio-Canada a été confirmée par l’attaché de presse du chef conservateur.

L’entreprise Plomberie-Pro lui réclamait une somme d’environ 5600 $ pour des travaux effectués dans une résidence sur l’avenue de Bougainville à Québec dont il s’est départi depuis. La facture aurait dû être payée en février 2019, mais ne l’avait toujours pas été en 2020.

Le plombier a entamé une poursuite à la Cour des petites créances, puis a conclu une entente à l’amiable avec M. Duhaime.

« Une partie des travaux était correcte, une autre en litige, a indiqué l’attaché de presse du chef conservateur, Cédric Lapointe. […] M. Duhaime et un des dirigeants de l’entreprise ont fait une entente à l’amiable et le même entrepreneur a même effectué d’autres travaux par la suite sur les propriétés de monsieur Duhaime. »