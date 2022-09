(Laval) Elle en parle dans tous ses discours depuis le début de la campagne électorale, mais pour la première fois, Dominique Anglade consacre lundi une annonce à son projet ÉCO. « Le plus grand projet économique du Québec depuis la Baie James de Robert Bourassa » estime-t-elle.

Tommy Chouinard La Presse

Ce projet, qui représenterait des investissements publics et privés de 100 milliards de dollars selon le Parti libéral du Québec (PLQ), vise à développer et à nationaliser la filière de l’hydrogène vert.

Le PLQ fait valoir que son projet permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports – en particulier les transports lourds, ferroviaires, maritimes et aéronautiques pour lesquels les batteries électriques ont un poids trop important. Des manufacturiers qui utilisent des hydrocarbures en ce moment pourraient se tourner vers l’hydrogène vert, comme dans les secteurs de l’acier, du raffinage et du ciment, ajoute le PLQ.

Dominique Anglade promet de tenir un sommet sur l’hydrogène si elle est portée au pouvoir. Elle veut soutenir les projets de recherche et le développement de technologies dans ce secteur. Un gouvernement libéral appuierait « des projets d’alimentation en hydrogène vert, d’installations industrielles d’importance et le développement de pôles stratégiques à proximité des installations portuaires afin d’alimenter en hydrogène les flottes de camions et de chariots élévateurs, puis les trains et les navires ».

La semaine dernière, François Legault s’est engagé à demander à Hydro-Québec d’évaluer la construction de nouveaux barrages hydroélectriques – réflexion que la société d’État a déjà amorcée selon son plus récent plan stratégique. Dominique Anglade a réagi en disant qu’il s’agit d’une solution dépassée.

Dans le même document, Hydro-Québec dit avoir l’intention de « miser sur l’hydrogène vert » dans le but d’être « un moteur de la décarbonation efficiente du Québec ».

La société d’État veut ainsi « électrifier indirectement des usages pour lesquels l’électrification directe n’est pas possible techniquement ou économiquement, notamment certains types de transports lourds ainsi que des procédés chimiques et industriels ». « Notre rôle consistera à soutenir le développement du marché de l’hydrogène vert de manière à jeter les bases de l’essor à long terme de cette filière », ajoute-t-elle.

Dominique Anglade fait son annonce à la Berge du Barrage, un autre arrêt à Laval (Mille-Îles). Elle prend ensuite la direction de Thetford Mines (Lotbinière-Frontenac).