(Saguenay) Québec solidaire propose d’offrir aux immigrants des « billets culture » de 200 dollars aux immigrants, ainsi que la création de carrefours d’accueil en immigration dans chaque région.

Charles Lecavalier La Presse

« Notre modèle d’immigration à Québec solidaire, c’est priorité région, priorité francisation et priorité culture. C’est un beau message et un beau projet de société au Québec. On mérite un gouvernement qui n’est pas mal à l’aise quand il parle d’immigration, qui voit ça comme une richesse pour le Québec », a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’un point de presse à Saguenay.

Le parti propose d’investir 370 millions par année de plus que les budgets actuels pour :

Créer des Carrefours d’accueil en immigration dans chaque région

Mettre en place une voie rapide vers l’immigration permanente en région

Investir en francisation en milieu de travail

Offrir des « billets culture » de 200 $ par personne aux immigrants pour donner accès à la culture québécoise

« L’objectif des billets culturels c’est de donner accès à la culture québécoise vivante, non numérique. Ce qu’on souhaite, c’est que les gens aillent voir du théâtre, des concerts, des spectacles, des expositions, toute sorte de choses », a expliqué M. Nadeau-Dubois. Un gouvernement solidaire confierait au ministère de la Culture le rôle de « sélectionner quels organismes, quels évènements peuvent en bénéficier ».

Ces billets pourraient également donner accès à des spectacles à d’autres langues que le français, notamment l’anglais ou les langues autochtones, mais « la très grande majorité de cette culture va devoir être de la culture en français », a dit M. Nadeau-Dubois.

Quant aux Carrefours d’accueil en immigration, ils doivent permettre de « guider les nouveaux arrivants dans leur processus d’immigration et faciliter leur arrivée. » « Ces portes d’entrée auront pour mission de réduire la bureaucratie afin d’éviter que les entreprises et les immigrants temporaires aient à renouveler leurs demandes de séjour temporaire continuellement », affirme le parti.

Poids démographique

La « voie rapide » que Québec solidaire veut créer permettrait aux immigrants qui ont « déjà une expérience régionale » d’obtenir un statut prioritaire pour obtenir leur « statut permanent ». Le parti est également revenu sur sa cible d’immigration qui se situe entre 60 000 et 80 000 personnes par année. Cette fourchette, a dit M. Nadeau-Dubois, a été calquée de demandes formulées par des démographes et d’économistes, qui ne s’entendent pas sur cette question. QS est « à l’aise » dans cette fourchette, a-t-il dit, et une commission parlementaire pourrait permettre de trouver le nombre exact d’immigrants que le Québec peut recevoir, en prenant en compte le poids démographique de la province dans la fédération canadienne.

L’avocat Guillaume Cliche-Rivard, candidat pour QS dans Saint-Henri–Sainte-Anne et spécialiste de l’immigration, affirme que la hausse des seuils d’immigration proposée par QS n’aurait pas d’impact sur la crise du logement ni sur les services puisque bien souvent, les immigrants sont déjà ici, comme travailleurs temporaires.

« Une énorme partie de notre programme d’immigration se base sur les gens qui sont déjà ici en région, à Montréal, partout au Québec, et qui ne nécessitent pas ou ne requièrent pas plus de services, mais qui sont déjà au travail », a-t-il expliqué.

« Et je ferai une mini parenthèse : en parlant des préposés aux bénéficiaires qui ont tout donné pendant la pandémie, si on ne les avait pas eus… on est loin de dire qu’ils prennent plus de services qu’ils en donnent. Je pense que c’est le contraire, et c’est comme ça qu’on veut voir l’immigration à Québec solidaire : une plus-value, une contribution, et pas un fardeau », a-t-il ajouté.

En après-midi, la caravane de Québec solidaire se déplace vers Chibougamau, dans la circonscription d’Ungava, où Gabriel Nadeau-Dubois tiendra un rassemblement avec sa candidate Maïté Labrecque-Saganash.