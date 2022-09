(Québec) Éric Duhaime a reconnu samedi qu’il est « inhabituel » pour un locataire de payer la taxe foncière pour son appartement sans expliquer pourquoi il avait ajouté cette clause dans le bail pour louer l’une de ses propriétés. Le Journal de Montréal avait rapporté la veille que le chef du Parti conservateur du Québec était en défaut de paiement.

Mylène Crête La Presse

« Ce que j’ai dit hier était tout à fait exact. Cela étant dit, ça ne me déresponsabilise pas », a reconnu Éric Duhaime en marge d’une conférence de presse sur la santé mentale. Il avait affirmé la veille que son locataire avait payé la facture d’un peu plus de 12 000 $ « dans les minutes » après avoir été mis au courant.

« Je suis propriétaire de l’immeuble, mais j’ai la responsabilité de m’assurer que les taxes soient payées et j’en prends l’entière responsabilité », a-t-il ajouté.

La Ville de Québec lui réclamait plus de 14 000 $ au total et menaçait de saisir ses deux immeubles. La deuxième facture impayée totalisait environ 1850 $.

Éric Duhaime a ensuite dénoncé le traitement de la nouvelle par le Journal de Montréal qui a publié les photos de ses deux propriétés en première page, dont l’une est habitée par le chef conservateur.

« Vous savez comme moi que cette campagne électorale là a été beaucoup marquée par les questions de sécurité », a-t-il souligné. Il a rappelé que deux de ses bénévoles « ont été attaqués à l’arme blanche », qu’un de ses candidats « a été menacé de mort », que des candidats d’autres partis ont été menacés de mort, qu’un député libéral « a vu ses bureaux saccagés », qu’il est « le seul chef de parti politique qui n’a aucune sécurité ».

« J’ai payé mes taxes en retard, mais est-ce que ça justifiait qu’on expose ma résidence à la une du journal, a-t-il demandé. Je trouve ça particulièrement irresponsable, pour vous dire la vérité. »

Il n’a pas voulu donner davantage d’explications sur la nature du bail qu’il a signé avec son locataire. « Oui, oui, c’est inhabituel, a-t-il reconnu. […] Des fois on paie l’hydro, des fois on ne paie pas l’hydro. Des fois on paie internet, des fois on ne paie pas internet. Le mazout on ne le paie pas. Chaque entente avec chaque propriétaire ou locataire varie d’un à l’autre. »

Est-ce en contrepartie d’un loyer plus bas, lui a demandé La Presse. « J’imagine que c’est un des facteurs, évidemment », a-t-il répondu. Il a également indiqué que « chaque personne est libre de négocier ce qu’il veut. »