Paul St-Pierre Plamondon s’est porté à la défense de sa candidate Andréanne Fiola après la révélation par le Courrier Laval de sa participation dans un film pornographique. Émotif, le chef péquiste a condamné « l’injustice et l’hypocrisie » derrière ce qu’il qualifie de campagne de salissage.

Fanny Lévesque La Presse

« Que la personne qui n’a jamais consommé de pornographie ici et dans la société jette la première pierre. Un moment donné, il y a des limites à l’hypocrisie. C’est pas à cette jeune femme-là de porter sur ses épaules un sujet qui est beaucoup plus large, qui est celui de la place de la pornographie dans notre société. Ce serait vraiment injuste et hypocrite de s’en prendre à elle », a déploré le chef péquiste vendredi.

Visiblement ébranlé par les évènements, le chef du Parti québécois a même dû refouler ses larmes tellement il était en colère. « J’ai trouvé ça… », a-t-il dit avant de s’interrompre. « J’essaie de trouver les bons mots parce que je veux mener la campagne la plus positive possible, mais c’est parce qu’il y avait une confidentialité autour de tout ça. Elle n’était pas identifiable et du jour au lendemain, cette personne-là se trouve dans une situation vraiment déplorable. Je suis obligé de dire que c’est dégoûtant. Je ne l’accepte pas. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D'ANDRÉANNE FIOLA Andréanne Fiola

Un article du Courrier Laval a révélé vendredi que la candidate du Parti québécois dans Sainte-Rose, Andréanne Fiola, a participé à un court film pornographique en 2021. La femme de 22 ans n’est pas identifiable dans la vidéo. Le journaliste révèle son identité par l’association de ses tatouages. Le PQ a confirmé qu’il était au courant de cette information.

« Au Parti québécois, il y a eu un comité de candidatures qui a examiné sa candidature dans son ensemble et le choix qu’on a fait comme formation politique, c’est de dire : c’est son passé, elle a fait effacer tout ça, elle a un rôle exemplaire dans notre société, une maîtrise en environnement », a-t-il expliqué.

Elle fait un travail remarquable de militantisme pour l’environnement, de sensibilisation, des vidéos sur l’indépendance. Elle est brillante. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Dans l’article, le candidat libéral de Sainte-Rose, Michel Trottier, qui a été chef de l’opposition officielle à la Ville de Laval, commente les révélations. Mme Fiola a porté les couleurs du Parti Laval-Équipe Michel Trottier comme candidate en 2021. M. Trottier affirme qu’il n’aurait pas accepté la candidature de Mme Fiola s’il avait su cette information.

« Je suis sûr que Dominique Anglade n’est pas d’accord avec son candidat et je l’invite à corriger le tir. C’est une question de justice et de ne pas être hypocrite », a affirmé M. St-Pierre Plamondon. Le chef affirme que son équipe « va se tenir derrière » sa candidate. « Je tiens à ce que cette candidature ne soit pas réduite à un seul élément de son passé », a-t-il poursuivi parlant d’un « geste gratuit ».

La candidate a aussi fait le point sur cette controverse dans une publication sur sa page Facebook.