Une nouvelle ligne de métro relierait le quartier Saint-François, dans l’est de Laval, au centre-ville de Montréal.

Stéphane St-Amour Initiative de journalisme local

Cette proposition s’inscrit dans le projet « Révolution transport » que le porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a dévoilé cette semaine pour Montréal et ses couronnes.

Élément central d’un plan qui nécessiterait des investissements de 47 milliards d’ici 2030, la ligne mauve desservirait Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Rosemont et le Plateau Mont-Royal.

« Saint-François a trop longtemps été négligé par les gouvernements des 30 dernières années alors que la population lavalloise ne cesse de croître, a commenté Guillaume Lajoie, candidat solidaire dans Mille-Îles. Nous voulons connecter les gens de ce quartier et les amener dans notre révolution transport grâce à notre nouvelle ligne de métro. »

Pour Laval, le plan prévoit également une nouvelle station dans le prolongement de la ligne orange depuis Côte-Vertu, deux axes de service rapide par bus (SRB) sur les boulevards des Laurentides et Saint-Martin et l’ajout de voies réservées pour autobus sur les autoroutes traversant le territoire, incluant l’autoroute 25.

« L’ère où tout le transport collectif de Laval se dirigeait vers nos trois seules stations de métro à Laval est terminée », a renchéri dans le même communiqué Josée Chevalier, candidate de QS dans Laval-des-Rapides. Notre plan ambitieux permettra aux gens de Laval de pouvoir circuler plus rapidement à travers toute la ville et se diriger à Montréal par plusieurs accès stratégiques ailleurs sur l’île de Laval ».

Outre la nouvelle ligne de métro, la « Révolution transport pour le Grand Montréal » comprend le prolongement de deux lignes existantes (verte et orange), un réseau de 80 kilomètres de tramway, le déploiement de SRB sur 100 kilomètres, l’ajout d’une connexion entre le REM et la gare de Dorval ainsi que de nombreuses voies réservées pour autobus.

« Nous proposons un plan ambitieux pour permettre aux quatre millions de personnes qui vivent dans la grande région métropolitaine de Montréal de se rendre de Vaudreuil à Belœil, de Repentigny à Candiac et de Saint-Jérôme à Saint-Jean-sur-Richelieu, a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois. C’est le temps de changer d’ère, c’est le temps de donner des choix de transports écologiques et pratiques aux gens de la région de Montréal ».

Lors du point de presse tenu à Montréal, la députée sortante et candidate dans Mercier, Ruba Ghazal, a affirmé qu’un gouvernement solidaire travaillerait de concert avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), les Municipalités, les citoyens et les experts afin de prioriser et construire les meilleurs projets possibles.

Pour accéder à la carte du projet Révolution transport, cliquez ici.