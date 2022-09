Cadre financier de Québec solidaire

568 millions pour faire la souveraineté

(Trois-Rivières) Un gouvernement de Québec solidaire (QS) augmenterait sur quatre ans les dépenses de l’État de 36 milliards, et les revenus de 25 milliards, notamment en imposant davantage les revenus de 100 000 $ et plus. Le cadre financier du parti est toutefois à l’équilibre puisqu’il met fin aux versements dans le Fonds des générations, et il dépenserait un demi-milliard de dollars pour préparer l’indépendance du Québec.