(Québec) Éric Duhaime affirme que la facture pour des taxes foncières impayées sur deux de ses immeubles a été payée vendredi. Le Journal de Montréal avait révélé plus tôt dans la journée que le chef du Parti conservateur du Québec était en défaut de paiement.

Mylène Crête La Presse

« C’est déjà fait », a-t-il affirmé à sa sortie d’un rassemblement militant dans la circonscription de Vanier—Les-Rivières. « Le plus gros du montant, 90 % de la facture, c’était un immeuble que j’ai loué et c’était le locataire qui était responsable. »

Il a affirmé l’avoir avisé tout de suite après avoir été contacté par le journaliste. « Il a payé dans les minutes qui ont suivi », a-t-il dit.

Le chef conservateur a pris une seule question sur le sujet et s’est engouffré rapidement dans l’autobus lorsque La Presse lui a demandé pourquoi son locataire payait les taxes foncières.

La Ville de Québec lui réclamait plus de 14 000 $ au total et menaçait de saisir ses deux immeubles. Il est inhabituel pour un locataire de payer les taxes foncières. Celui d’Éric Duhaime doit payer l’électricité, les taxes et le câble, selon l’attaché de presse du chef conservateur, Cédric Lapointe.