(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) promet de revitaliser le secteur de la traverse Québec-Lévis, dans le Vieux-Québec, en reconstruisant l’édifice aujourd’hui démoli du marché Champlain pour y accueillir « un des plus impressionnants marchés publics intérieurs du continent ».

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault a présenté vendredi ses engagements électoraux pour la région métropolitaine de Québec. En reconstruisant ce marché, son parti propose également de mettre fin à la traverse Québec-Lévis en voiture pour qu’elle soit désormais accessible qu’aux piétons et aux cyclistes.

En matière économique, la CAQ promet de créer un poste d’émissaire économique dès la première année de son nouveau mandat. Cette personne, explique le parti de M. Legault, aurait pour mandat d’attirer des sièges sociaux.

François Legault et son équipe n’ont toujours pas dévoilé les études qu’ils détiennent pour justifier la construction d’un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Les caquistes affirment qu’elles doivent être mises à jour et qu’ils ne pourront le faire avant la fin de la campagne électorale. M. Legault et ses candidats de la région de Québec ont cité ces derniers jours l’exaspération des citoyens qui attendent dans leur voiture lors des heures de pointe et la croissance démographique anticipée de la région pour expliquer pourquoi le projet était pressant.

La CAQ a toutefois quelque peu détaillé vendredi ses intentions pour les sorties du tunnel, tant sur la rive-sud que la rive-nord. Ainsi, dans la plateforme caquiste pour la région, il est écrit que la CAQ « entend travailler sur l’aménagement d’un boulevard urbain sur l’autoroute Laurentienne » vers le centre-ville, entre autres.