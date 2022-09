(Trois-Rivières) Québec solidaire (QS) réserve plus d’un demi-milliard pour préparer le projet d’indépendance du Québec dans son cadre financier, qui augmentera sur quatre ans les revenus de 25 milliards, notamment en imposant davantage les revenus de 100 000 $ et plus, et les dépenses de 36 milliards. Le budget de QS est toutefois à l’équilibre, puisque le parti de Gabriel Nadeau-Dubois met fin aux versements dans le Fonds des générations.

Charles Lecavalier La Presse

« Pas question d’augmenter les impôts sur le revenu pour la classe moyenne, pas question dans demander plus aux PME. Les gens qui font 100 000 $ par année vont devoir contribuer un peu plus, les grandes entreprises aussi » a résumé le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse.

La hausse des revenus passe surtout par une hausse des taxes (12,3 milliards) pour les grandes entreprises (500 employés et plus) et la hausse d’impôt des plus riches (14,6 milliards). « L’argent ne tombe pas du ciel, il ne pousse pas dans les arbres, on va aller le chercher », a lancé M. Nadeau-Dubois.

Ces revenus additionnels servent à faire face aux trois grandes crises identifiées par l’équipe de M. Nadeau-Dubois : la crise du coût de la vie, la crise du système de santé et la crise climatique. « Ça nous donne les moyens de nous attaquer avec rigueur et ambition à la pénurie de main-d’œuvre et l’urgence climatique, et tout ça, en faisant baisser les factures de la classe moyenne », a promis M. Nadeau-Dubois. Il financera ainsi son plan climat (780 millions par année), sa révolution des transports collectifs (près de 600 millions par année), le virage vers les soins à domicile (1,3 milliard par année), un régime d’assurance publique dentaire (750 millions par année) ou la lutte à la pauvreté (1,2 milliard par année) par exemple.

Fin de l’incorporation des médecins

Le parti est très optimiste. Il croit pouvoir économiser dès la première année sur les achats de médicaments grâce à PharmaQuébec (1,35 milliard), avec un rapport d’impôt unique qui doit pourtant être négocié avec Ottawa (165 millions) ainsi qu’avec le plafonnement du salaire des médecins (516 millions) ou la taxe GAFAM (150 millions). « Il y a urgence d’agir et nous, on est confiant dans la première année d’un mandat solidaire de mettre en place ces mesures », a expliqué le porte-parole.

Dès son arrivée au pouvoir, M. Nadeau-Dubois mettrait fin à l’incorporation des médecins. « L’incorporation des médecins, c’est terminé avec Québec solidaire, et c’est non-négociable », a-t-il dit. « Les infirmières, les perfusionnistes, les psychologues ? Sont-elles incorporées ? », a affirmé M. Nadeau-Dubois.

142 millions par année pour l’indépendance

QS compte investir 142 millions par année pour créer une Assemblée constituante, « une assemblée élue pour rédiger la constitution du pays qui va être soumise au référendum ». Son objectif : faire du Québec un pays. « C’est l’équivalent du budget de l’Assemblée nationale du Québec », a plaidé M. Nadeau-Dubois, qui estime que c’est peu cher payé pour lancer le « plus grand exercice de participation citoyenne » de l’histoire du Québec.

Le parti s’engage à ce que durant son mandat, « seuls les Québécois et les Québécoises ayant des revenus dépassant 100 000 $ par année verront augmenter leur contribution fiscale » [voir encadré]. Insérez toutefois un bémol : cela n’inclut pas l’imposition de 1000 $ par million au-delà d’un actif net d’un million.

Du côté des infrastructures, Québec solidaire hausserait les investissements de 32,5 milliards : la grosse part du gâteau irait au transport collectif. Sous un gouvernement de Québec solidaire, la dette brute de la province augmenterait de 212 milliards à 280 milliards d’ici 2026-2027, soit de 42 à 44 % du PIB. « On reste sous le 45 % du PIB de la dette. C’est l’engagement de Jean Charest », a plaidé le candidat et économiste Simon Tremblay-Pepin. La candidate Christine Gilbert, professeure à l’Université Laval et spécialiste des finances publiques, affirmé de son côté qu’« une des activités préférées de François Legault est de nous comparer à l’Ontario, et on va être meilleur que l’Ontario à la fin d’un mandat solidaire » en termes de ratio dette/PIB, a-t-elle affirmé.

En contrepartie, le parti annulera certains projets annoncés par la Coalition avenir Québec et jugés polluants, en plus d’enterrer le tunnel autoroutier entre Québec et Lévis.