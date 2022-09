Les candidats solidaires Étienne Grandmont et Sol Zanetti doutent que le directeur nationale de la santé publique a l’indépendance nécessaire pour assurer la qualité de l’air au Québec.

(Québec) Québec solidaire propose de nommer un Vérificateur de la qualité de l’air plus indépendant que le directeur national de la santé publique, et notamment chargé de se pencher sur la pollution à Rouyn-Noranda et dans la Basse-Ville de Québec.

Gabriel Béland La Presse

« S’il y avait un Vérificateur de la qualité de l’air, le gouvernement ne pourrait pas cacher des informations parce que ce vérificateur-là serait indépendant, contrairement au directeur national de la santé publique, comme on a vu avec la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda », a lancé jeudi matin le député sortant de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Le candidat solidaire ne cesse de taper sur le clou de la qualité de l’air dans cette circonscription de Québec chaudement contestée entre QS et la Coalition avenir Québec (CAQ). La décision du gouvernement de François Legault de multiplier par cinq la limite permise du nickel dans l’air a suscité une importante mobilisation citoyenne en Basse-Ville.

« Qu’ont fait la CAQ, François Legault et Benoit Charette pour la santé des gens dans la Basse-Ville de Québec ? Rien. Pire, ils ont empiré le problème pour augmenter la pollution au nickel à la demande de multinationales comme Glencore », a renchéri Étienne Grandmont, candidat à la succession de Catherine Dorion dans Taschereau.

Dans le cas du nickel, QS rappelle que les 18 directions régionales de santé publique ont déconseillé au gouvernement de hausser la norme. Dans un mémoire, les direction estiment que pour « protéger à long terme contre les effets cancérigènes », le gouvernement devrait reculer.

Mais le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, continue de soutenir le gouvernement Legault. « Le fait que le directeur national soit aussi un sous-ministre à la santé, on le sent, on le voit », a lâché M. Zanetti.

Le Vérificateur de la qualité de l’air, inspiré du poste de Vérificateur général du Québec, aurait pour tâche d’évaluer les normes sur la pollution et de réviser les études scientifiques qu’utilise le gouvernement pour justifier ses décisions.

QS s’engage aussi à ramener la norme journalière de nickel dans l’air de 70 à 14 nanogrammes par mètre cube (ng/m3).

Dans un débat entre les candidats de Jean-Lesage organisé par Radio-Canada, celle qui porte les couleurs de la CAQ a assuré que son parti était « dans l’action ».

Christiane Gamache a rappelé que le gouvernement Legault avait mis sur pied un nouveau comité sur les contaminants dans l’air de Limoilou. « À la lumière des résultats on agira pour apporter les corrections nécessaires », a-t-elle assuré.