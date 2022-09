(Sherbrooke) Québec solidaire promet de construire 25 000 logements sociaux « modernes et écologiques » dans un premier mandat. L’autre moitié serait construite dans un deuxième mandat.

Charles Lecavalier La Presse

Les 25 000 logements seront « confortables, bien aménagés, écologiques et adaptés aux besoins des gens », promet le parti de gauche, qui dénonce la Coalition avenir Québec, qui a « brisé » sa promesse de construire 15 000 logements sociaux. « Elle en a livré seulement la moitié », a-t-il déploré. La promesse devrait coûter 3,2 milliards sur quatre ans.

Le parti veut briser les préjugés sur les logements sociaux, qui seraient « synonyme de petits logements mal construits et mal entretenus ». « Avec Québec solidaire, quand on va penser au logement social, on va penser à des intérieurs spacieux et bien éclairés, à des espaces communs à l’intérieur et des espaces verts à l’extérieur, des bâtiments qui respectent les dernières normes en matière d’efficacité énergétique », explique-t-on.

Reste à savoir si cette promesse serait bien accueillie par les groupes de défenses des locataires, comme le FRAPRU, qui exigent 50 000 nouveaux logements sociaux en cinq ans. En plus de nouvelles constructions, un gouvernement de Québec solidaire « fera l’acquisition d’immeubles existants pour les convertir en logements communautaires ».