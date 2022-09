(Laval) Les excuses de François Legault, « je ne les crois pas », a lancé Dominique Anglade jeudi. Le chef caquiste a selon elle « livré le fond de sa pensée » et montré sa « véritable face » en associant immigration et violence mercredi.

Tommy Chouinard La Presse

M. Legault s’est rétracté par la suite, mais ses excuses ne trouvent pas grâce aux yeux de la cheffe libérale.

« Je ne les crois pas. Je vais vous le dire bien franchement, je ne les crois pas », a-t-elle affirmé lors d’un point de presse dans la cour d’une école de Laval où elle a promis d’éliminer les frais imposés aux parents pour la surveillance de leur enfant sur l’heure du dîner. Un engagement de 100 millions par année.

Comme mercredi, elle en avait beaucoup plus à dire sur les déclarations de François Legault concernant l’immigration. « J’ai entendu des gens dire : dans le fond, il s’est excusé, ce n’est pas si mal que ça. Mais ce qu’il a livré hier [mercredi], c’est le fond de sa pensée. C’est dire que l’autre, celui qui n’est pas comme nous, peut être dangereux », a-t-elle affirmé.

« Il fait une équation entre l’immigration et la violence, [et] on alimente les préjugés en faisant ça. On fait comme si l’autre, c’est le méchant ; l’autre, c’est celui qui ne pense pas comme nous ; l’autre, c’est celui qui, parce qu’il ne nous resssemble pas, on a un enjeu. »

« On voit la véritable face de François Legault », a-t-elle ajouté. Il présente l’immigration comme « un problème », et le fait « depuis toujours » selon elle. « J’ai quitté la CAQ il y a dix ans exactement sur ces enjeux-là », a-t-elle rappelé, disant que les propos du chef caquiste sont « venus la chercher ».

« Il a dit tout haut ce qu’il pensait tout bas. Je pense que les gens doivent entendre ce message. À l’élection du 3 octobre, ils vont devoir décider quel type de premier ministre ils veulent avoir ».

« La première chose que le premier ministre ou la première ministre doit faire, c’est de s’assurer d’élever le débat, a-t-elle soutenu. C’est clair que ce n’est pas ce que François Legault a fait hier. Je le déplore, et je trouve que c’est dangereux. » Il faut « rassembler » les Québécois au lieu de les « diviser » comme le fait constamment selon elle le chef caquiste.

Cette « équation entre l’immigration et la violence » que fait François Legault « teinte les politiques qu’il met de l’avant », comme les seuils d’immigration, a-t-elle ajouté. On le voit d’après elle « quand François Legault dit qu’on n’est pas capable d’intégrer davantage. C’est faux. Il faut se donner les moyens d’intégrer davantage. Mais pour ça, il faut reconnaître que tout le monde peut participer à cette aventure. »

Dominique Anglade se rend jeudi dans Maurice-Richard à Montréal, une circonscription remportée par son parti en 2018, mais maintenant menacée. Elle fait également escale dans sa circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne pour la première fois de la campagne.