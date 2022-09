Site web en anglais

Legault ne dit plus « join us » aux anglophones

(Victoriaville ) La Coalition avenir Québec (CAQ) a retiré de son site internet la version anglaise de l’onglet électoral ayant pour titre « Now. Our Record. ». Contrairement à la dernière campagne électorale, où elle faisait circuler une vidéo dans laquelle François Legault disait aux anglophones « join us » (joignez-vous à la CAQ), le parti n’entend plus communiquer dans une autre langue que le français.