(Saint-Jacques-le-Mineur) Dominique Anglade accuse son adversaire solidaire Gabriel Nadeau-Dubois de s’attaquer aux agriculteurs avec sa promesse d’instaurer un impôt sur les actifs nets de plus d’un million de dollars.

Tommy Chouinard La Presse

La cheffe libérale s’est rendue mercredi matin à la ferme de son candidat dans Huntingdon, l’ex-député libéral fédéral Jean-Claude Poissant, pour présenter ses promesses en matière d’agriculture. Elle rencontrera un peu plus tard les représentants de l’Union des producteurs agricoles (UPA), tout comme Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault (ce sera jeudi pour les autres chefs).

Lors de sa conférence de presse, Dominique Anglade a répondu que Québec solidaire s’attaque aux agriculteurs avec son « impôt sur les grandes fortunes » dévoilé mardi.

« Si je regarde ici, la moissonneuse-batteuse en arrière de moi, ça vaut un million de dollars. Quand on parle de relève agricole, de la nécessité d’avoir des jeunes qui veulent s’impliquer dans l’agriculture, on ne peut pas me dire que c’est ces jeunes-là qu’on va aller taxer. C’est un exemple parmi des millions d’exemples que vous allez trouver. Donc, il s’attaque à la relève agricole », a-t-elle soutenu.

Selon elle, « il y a plein de personnes qui ont des biens d’un million. On n’a qu’à penser aux agriculteurs qui ont des biens qui valent ça. Mais dans le quotidien, c’est loin d’être une vie facile qui est menée ».

Pour le candidat Jean-Claude Poissant, producteur laitier et céréalier, il faut « regarder l’ensemble d’une entreprise agricole. Il y a eu des sacrifices de génération en génération. Avant de dire qu’une personne est riche, il faut penser à tout le passé d’une entreprise. Et lorsqu’un agriculteur a de la difficulté à arriver et qu’on va le retaxer plus parce qu’il a besoin de ces choses-là [des équipements et machineries] pour faire son métier, on a un problème ».

Dominique Anglade a ajouté que QS fait fausse route en voulant imposer « des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour céder quelque chose à leurs enfants ». « Quand des parents ont travaillé toute leur vie et décident de transférer le patrimoine, ne serait-ce qu’une maison, à leurs enfants, non, je ne pense pas qu’on devrait les taxer », a-t-elle dit.

La cheffe libérale promet de réformer la Loi sur la protection du territoire agricole pour resserrer les règles afin de freiner l’étalement urbain qui empiète sur de bonnes terres. Elle veut réglementer l’acquisition de terres agricoles par des personnes qui n’ont pas l’intention de les utiliser pour faire de l’agriculture. Elle s’engage à faire une « révision complète » des programmes de la Financière agricole afin de mieux les adapter aux impacts des changements climatiques. Elle propose un incitatif fiscal lors de la vente d’une terre à la relève pour aider les jeunes producteurs.

La CAQ a arraché au PLQ la circonscription d’Huntingdon aux élections de 2018. La députée sortante Claire IsaBelle ne se représente pas. Carole Mallette, ex-présidente des Usinages Mallette et ingénieure de formation, porte les couleurs de la CAQ cette fois-ci.