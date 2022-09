(Laval) Une candidate libérale à Laval, l’ex-conseillère municipale Virginie Dufour, soutenait il y a quelques mois à peine que la Coalition avenir Québec (CAQ) est « le parti qui en fait le plus en environnement ». Elle le disait avant de se présenter sous la bannière libérale, alors qu’elle participait à un congrès de la CAQ.

Tommy Chouinard La Presse

Elle affirme aujourd’hui que l’« entêtement » de la CAQ au sujet du troisième lien Québec-Lévis l’a fait changer d’idée et l’a poussée à porter les couleurs du Parti libéral du Québec.

En novembre, 850 militants caquistes et membres du personnel politique du gouvernement Legault étaient présents à Trois-Rivières pour fêter les 10 ans du parti. Parmi eux, il y avait Virginie Dufour.

La Presse l’avait interviewée et citée dans un texte paru le 14 novembre. La CAQ est « le parti qui en fait le plus en environnement », disait la militante dans la circonscription de Sainte-Rose comme on l’avait rapporté. Dans l’entrevue, elle insistait : « ils en ont fait plus que les gouvernements précédents ».

Virginie Dufour précisait qu’elle était bien placée pour parler. Elle venait de quitter son poste de responsable de l’environnement au sein du comité exécutif de la ville de Laval. Elle était conseillère municipale depuis 2013.

Selon sa biographie, elle a été nommée « Championne du Climat » en 2019 par la Fédération québécoise des municipalités. Elle préside l’Association québécoise d’urbanisme.

Dans le même texte, La Presse rapportait que selon Mme Dufour, on peut toutefois se demander si le troisième lien est en phase avec les objectifs environnementaux du gouvernement. « Mais est-ce que [ce projet] se fera ? Ce n’est pas parfait, on s’entend, de faire un tunnel dans le fleuve », lançait-elle.

Virginie Dufour est aujourd’hui candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Mille-Îles, à Laval. Sa candidature a été annoncée en juin.

Elle avait tenté de porter les couleurs de la CAQ, a-t-elle déjà reconnu, précisant que ses démarches avaient commencé en novembre.

« À l’époque », en novembre, « c’était un bon bilan » que celui de la CAQ environnement, a affirmé Virigine Dufour mercredi, lors d’un point de presse donné par sa cheffe Dominique Anglade avant une rencontre avec le maire de Laval, Stéphane Boyer.

« Je vous avais mentionné ça » que la CAQ est le meilleur en environnement, « je n’ai pas de honte à le dire qu’à l’époque, je le pensais. » Mais « l’entêtement du tunnel, pour moi, c’est un no go. Et c’est absolument hallucinant qu’ils continuent dans cette direction-là ». « Si on est candidat de la CAQ aujourd’hui, on doit faire allégeance au tunnel et moi, je n’étais pas prête à aller là ».

Son opinion a changé en deux mois, selon ses explications. « J’ai jasé avec (Dominique Anglade) en janvier. J’ai vu sa vision, et le Parti libéral a vraiment changé sous la gouverne de Dominique. Je n’étais pas consciente à cette époque en novembre. Et je n’ai aucun doute que j’ai choisi la meilleure plateforme environnementale. »

Dominique Anglade est allée au micro par la suite pour décocher des flèches en direction de la CAQ. « Je m’excuse, mais c’est le parti qui nous a demandé de lâcher les GES. […] Ils ne vont pas nous faire croire maintenant que les GES c’est important pour eux », a-t-elle lancé. « Virginie, elle, elle sait c’est quoi les changements climatiques et elle sait ce que ça prend » pour lutter contre eux.

C’est la deuxième fois en quatre jours que la cheffe libérale se rend à Laval. Elle ne ménage pas les efforts pour conserver les cinq circonscriptions lavalloises (sur six) que son parti a remportées en 2018-dont Mille-Îles. Elle dit toutefois que son objectif est aussi de conquérir Sainte-Rose, circonscription passée à la CAQ il y a quatre ans.