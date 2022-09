(Montréal) Une conférence de presse d’Éric Duhaime sur le tramway prévue mercredi à Québec a failli ne pas avoir lieu faute d’endroit. Le candidat dans la circonscription de La Peltrie, Stéphane Lachance, a imploré les gens sur Facebook de l’aider à en trouver un.

Mylène Crête La Presse

« On va faire un point de presse sur le tramway demain », a confirmé le chef du Parti conservateur du Québec mardi après-midi.

La nouvelle a d’abord été rapportée par l’Agence QMI qui cite la vidéo du candidat. Elle a depuis été retirée du réseau social.

Stéphane Lachance indiquait vouloir trouver un endroit pour illustrer « les effets néfastes de l’expropriation ». Il avait jusqu’à midi pour le faire. Il a affirmé avoir ciblé quatre endroits différents où on a répondu « qu’on ne voulait pas s’associer à aucun parti politique ».

Déçu et fâché par le peu de soutien pour son parti opposé projet de tramway, il a affirmé que « le parti conservateur, ce n’est pas le parti nazi. »

« On cherchait des gens qui avaient des profils très particuliers pour l’expropriation, notamment, et on a trouvé exactement les gens qu’on voulait pour notre point de presse », a commenté Éric Duhaime.

La question du tramway divise les citoyens de Québec. L’administration municipale voudrait qu’il voie le jour alors que le PCQ est contre. Selon un sondage Léger effectué pour le compte de la Ville en mai, plus de la moitié d’entre eux sont en désaccord avec le projet.