Loi 101

Les propos d’un candidat mettent Anglade sur la défensive

(Trois-Rivières) Non seulement la loi 101 est une « ancienne calèche » qui brime la minorité anglophone, mais encore le gouvernement québécois ne peut inscrire dans la Constitution canadienne, comme il l’a fait, que le Québec forme une nation et que sa seule langue officielle est le français, estime le candidat libéral Deepak Awasti. La cheffe Dominique Anglade désapprouve ses propos et soutient que M. Awasti épouse maintenant la position du parti.