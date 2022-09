(Sainte-Anne-des-Monts) Paul St-Pierre Plamondon fait la grande séduction en Gaspésie – l’un des derniers bastions péquistes – et promet de se désigner comme ministre responsable de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine s’il devient premier ministre au 3 octobre.

Fanny Lévesque La Presse

Le chef du Parti québécois dit ainsi reprendre la tradition des anciens chefs, comme Pauline Marois et Bernard Landry, en désignant le premier ministre, ministre responsable de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. La formation politique cherche à envoyer un signal clair que la Gaspésie ne sera pas oubliée sous un gouvernement péquiste, alors que l’on accuse la Coalition avenir Québec de le faire.

Tout l’est de Rivière-du-Loup a été peint en bleu péquiste aux élections de 2018. Le Parti québécois fait d’ailleurs front commun depuis le début de la campagne dans l’Est-du-Québec avec le député sortant de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, en tête. Les députés sortants Méganne Perry Melançon (Gaspé) et Joël Arseneau (Les Îles) cherchent à se faire réelir. On mise aussi sur de nouveaux visages comme Alexis Deschênes (Bonaventure) et Samuel Ouellet (Rimouski).